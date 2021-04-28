新北防汛演習 侯友宜：根據天氣預先執行抽水機制

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
在強降雨來臨前，抽水站預先執行抽水機制。記者江婉儀／攝影
在強降雨來臨前，抽水站預先執行抽水機制。記者江婉儀／攝影

新北市水利局今在板橋區湳仔溝抽水站舉辦110年度防汛演習，本次演習項目細分為13項演練，從晴天操作、災前整備及災中應變等3階段進行，水利局表示，湳仔溝抽水站自105年起分期辦理機組更新工程，今年第3期工程更新4組抽水機組已於3月底發揮抽水功能，全數8組抽水機組皆更新完成。

水利局表示，湳仔溝因受大漢溪潮汐影響，需依水位派員操作閘門啟閉，為減低人員操作負擔，故此試辦清汙泵及3號、4號閘門自動化工程，利用機電設備可自動控制閘門啟閉，而清汙泵到達設定的啟抽水位時，也可自動操作運轉抽排水。

在強降雨來臨前，抽水站預先執行抽水機制，增加湳仔溝的滯洪空間達到8.5萬立方公尺，同時進行偵水志工巡查及透水保水設施抽查，巡視相關的排水設施是否正常運作，再配合最新的智慧防災科技，可掌握新北市各地區水情資訊，颱風或豪雨來臨時能第一手掌握並即時因應。

侯友宜表示，五月汛期即將到來，受極端氣候影響，短延時強降雨發生頻率越來越高，唯有平時做好人員以及機具的準備，才不至於措手不及，特別是預先執行抽水機制的重要性，要根據天氣的預報以及淹水熱點提前設置。

侯友宜表示，包含水利局、警消及環保局、民政系統的里長們要隨時通報，用積極心態進行防汛團體戰。新北透過第一線的偵水志工及智慧監控系統，即時掌握水情，平常也針對轄內的校園及蓄洪池進行盤點，善用透保水空間。若豪雨可能影響學童上學安全，務必及早通報才能做出決策。

水利局表示，湳仔溝擺脫過去髒臭惡名，脫胎換骨，經推動污水接管及整治後，在晴天時將污水導到截流站，就不會流到河川造成惡臭情形，後續再進行綠美化整治，不僅恢復成原本的板橋母親河樣貌，更是民眾休閒遊憩的好所在。

新北市水利局今在板橋區湳仔溝抽水站舉辦110年度防汛演習。記者江婉儀／攝影
新北市水利局今在板橋區湳仔溝抽水站舉辦110年度防汛演習。記者江婉儀／攝影

侯友宜 污水

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