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托育人員流動大 新北擬設久任津貼放寬資格

中央社 / 新北28日電

托育人員在低薪且壓力大的工作環境下流動率高，新北市議員江怡臻表示，為鼓勵生育，市府應設置久任津貼留住優良托育人員。社會局長張錦麗表示，研擬中並考慮放寬任用資格。

新北市議員江怡臻今天在議會質詢表示，托育人員長期低薪、高工時、高托育比，老師帶小孩時心力交瘁，壓力大，造成人員流動頻繁，家長很難放心。

她表示，為鼓勵生育，再多育兒津貼、再好的學校設備也不夠，建議市府能設置托育人員的久任津貼，依照任職資歷給予不同的獎勵，留下更多優秀托育人員。

她表示，以新北2019年登記在案的1854名托育人員為例，假設每人1年發放新台幣1萬2000元津貼，總經費約需2200萬元，金額不多但預期成效巨大，對整體育兒環境有正面影響。

社會局長張錦麗答詢表示，托育人員長久留任能提升托育品質的穩定度，從去年開始就陸續跟公托、私托的代表討論，目前朝設置久任津貼的方向研擬。

至於「幼教、幼保相關科系畢業」人員比例不得低於托育人員總數40% 規定，也造成很多公共托育中心找不到適合的托育人員，江怡臻建議市府放寬進用規定。張錦麗答說，為鼓勵更多元背景的人員加入托育行列，市府會研議放寬任用標準。

托育 生育

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