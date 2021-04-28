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新北24小時監控開挖 智慧道路管制中心護好行

中央社 / 新北28日電
新北市政府工務局養護工程處28日表示，智慧道路管理中心透過公共管線資料庫系統與即時監控影像，24小時掌握道路開挖進度與品質。（新北養工處提供）中央社
新北市政府工務局養護工程處28日表示，智慧道路管理中心透過公共管線資料庫系統與即時監控影像，24小時掌握道路開挖進度與品質。（新北養工處提供）中央社

新北市工務局養護工程處今天表示，智慧道路管理中心透過公共管線資料庫系統與即時監控影像，24小時掌握道路開挖進度與品質，避免交通受施工影響，兼顧施工安全及施工品質。

新北市政府養工處長馮兆麟今天在市政會議以「新北管線好夥伴」為題專案報告表示，智慧道管中心成立後，平均每天約有67件道路挖施工。各管線單位派專人進駐，協助處理自主查驗，以24小時不間斷影像，監控道路挖掘施工。

馮兆麟指出，透過人工智慧系統及大數據應用，不但可偵測道路不平整，且申請施工與通報、管制道路施工品質、交通維持、管線災害控管，可加速修復道路時效，避免用路人交通受施工影響。

馮兆麟表示，道管中心24小時監控，日夜輪班進駐以便即時解決問題。去年透過電腦系統發現，有841件路面施工品質不良，177件道路交通維持計畫不良，透過即時監控要求施工單位立即改正。

新北市長侯友宜聽取簡報後指出，工務局新建工程處好比設計1件新西裝，但養工處有如將舊西裝修改成貼身合適，過程更不容易。但道路品質好壞讓市民最有感，有些道路人孔蓋突起或道路亂挖掘，人車經過都會「咚、咚、咚」讓駕駛不舒服。

侯友宜表示，他全力支持道路管理中心的資源與人力需求，並要求有如110報案及119救災救護般，由道管中心統整所有道路挖掘，未經過申請同意，無論是有線電視、自來水公司、電力公司或下水道工程等，都不得擅自開挖。

侯友宜 西裝

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