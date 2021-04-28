中央攜手地方防紅火蟻 淡水減少2至3成面積

紅火蟻肆虐，淡水、三芝地區許多農地受害，新北市淡水區公所舉辦一場紅火蟻防治講座，邀請到國家紅火蟻防治中心為在場的淡水里鄰長們進行正確防治觀念的教導，依國家紅火蟻防治中心統計，淡水的紅火蟻擴散面積比較前年有減少2至3成，希望能夠將正確觀念，推廣到每個民眾，教大家如何預防。

國家紅火蟻防治中心林柏衡表示，紅火蟻生命力強，過去許多農民會用水灌澆蟻窩或是火燒來驅離，但這樣翻動土石，只會讓紅火蟻輕鬆遷移到下個地方繁衍更加擴散，希望發現紅火蟻窩的民眾可以落實通報機制，並且配合里長投藥，大家一起攜手來防治。

新北市農業局簡任技正洪勝雄表示，目前淡水區有961公頃的紅火蟻防治區域，大多都是農地居多，而淡水以屯山為例，就有里長與社區志工共同防治成效相當不錯，由於被紅火蟻叮咬後會產生灼熱的劇痛，與永久的疤痕，嚴重的話甚至會引發過敏性休克反應，為了落實行動防範，希望能夠透過講座教學，讓大家了解，並且有效防治，這個蟲蟲危機。