汐止高速公路橋下大改造 規劃共融公園

汐止區林森市場的高速公路底下，有一處里民休憩空間，不過，只有一座罐頭式遊具、及籃球場，太過單調，所以，地方希望能夠朝有特色的全齡化共融公園規劃，現在初步規劃設計出爐，今(28)日汐止區公所召開協調會，初估經費一千多萬元，讓公園將特色做出來，嘉惠週邊幾個里的民眾。

新北市議員周雅玲指出，在上個月現場會勘後，針對顧問公司設計的遊具空間圖面審議，除了了解如何規劃林森兒童遊戲場，並且必須朝有特色並且兼具全齡化去做，做全面性的設置跟配置，經過討論，我們也提出了一些意見，請顧問公司做改善，那三個禮拜以後針對更具體的設計出來後，再做圖面的實質審議，在兩階段審議後，會再請相關專家、民眾參與，討論如何更符合全齡化公園的規劃，都確定了之後，會跟市府景觀處爭取經費，目前初估是一千多萬元，讓公園能夠進一步改善，將特色做出來，嘉惠週邊幾個里的民眾，有全新的遊憩空間。

宜興里長陳清溪說，最主要是宜興、東勢兩個里比較沒有風雨無阻，可以提供小朋友、老人家休閒的地方，感謝周議員還有相關單位的幫忙，希望讓里內有一個老人、小孩都可以玩的地方。東勢里長賴一山也說，因為以前都是比較荒廢的空地，遊具真的很少，這次能夠有規劃改善，真的感到很高興，讓長者、小朋友能有休閒遊戲的地方。

汐止區長陳健民表示，討論的是東勢、宜興里在高速公路橋下的活動空間，目前現況只有停車場、籃球場，所以，周議員跟里長們都很希望能夠做一個全齡化特色公園，目前還在討論中，那如果地方有共識也會爭取經費，做後續規劃。