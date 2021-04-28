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瑞芳屋頂菜園大豐收 兩百根小黃瓜新鮮嚐

觀天下 / 記者蕭皓文／瑞芳報導
瑞芳區吉安里屋頂菜園大豐收，里長謝永昌摘兩百多根新鮮小黃瓜要作共餐使用。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區吉安里屋頂菜園大豐收，里長謝永昌摘兩百多根新鮮小黃瓜要作共餐使用。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳吉安里活動中心的屋頂菜園，一年四季都有兩百多種的植物生長著，最近雖然全台缺水，但多雨潮濕的四腳亭地區卻不受影響，甚至雨撲滿都溢出了，最近天氣炎熱里長謝永昌也開心豐收，採摘兩百多根新鮮小黃瓜要作共餐使用，讓里民吃得新鮮，平時更有活力。

瑞芳區吉安里每週三共餐，志工們從早就忙著煮菜，趕在中午前包便當送餐，而28日立委賴品妤服務處與瑞芳分局合作，在里民團聚時進行反詐騙宣導，希望高齡化的偏鄉里民能多多小心，求證派出所或165反詐騙專線以免受騙。

吉安里長謝永昌表示，感謝立委賴品妤服務處與瑞芳分局對里內居民的用心，最近全台大缺水，四腳亭地區仍十分潮濕，活動中心頂樓的空中菜園因為溫度漸暖、生長良好，冬天盛產的紅鳳菜、皇宮菜已縮小規模，換成瓜類豆類蔓延成綠色隧道，尤其是今年刻意種植不少的空心菜、小黃瓜、四季豆，最近幾乎天天都適合上樓採摘，收集滿滿提袋，等待哪次共餐，讓里民將新鮮吃個夠。

除此之外，空中菜園的兩百多種植栽，還包括可作成青醬的甜蘿勒，最近結果的佛手柑、佛手瓜，檸檬、番茄都還茁壯著，雖然偶有小鳥啄食四季豆，自己與志工們充當農夫細心照料，不僅讓許多參訪團體見識到特色植物的多樣性，也讓每次里內共餐增加驚喜的收穫。

瑞芳 吉安 賴品妤

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