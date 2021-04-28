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貢寮仁和宮遶境 澳底國小傳承三貂獅文化

觀天下 / 記者蕭皓文／貢寮報導
貢寮區仁和宮媽祖遶境，澳底國小表演「三貂獅」展現學校22年來發揚的特色文化。 圖／觀天下有線電視提供
貢寮區仁和宮媽祖遶境，澳底國小表演「三貂獅」展現學校22年來發揚的特色文化。 圖／觀天下有線電視提供

貢寮區仁和宮是澳底真理、仁里、美豐三里的重要信仰中心，昨(27)日適逢農曆3/16媽祖遶境，熱鬧的隊伍中，澳底國小是第22年體驗民俗文化，不僅讓表演「三貂獅」各家各戶好喜愛，也希望為鄉親傳遞吉祥祝福，平安健康一整年。

仁和宮總幹事簡肇統表示，仁和宮每年以媽祖遶境文化，為澳底漁港的平安豐收祈福，繼去年因新冠肺炎疫情停辦後，今年希望帶給民眾心靈的力量謹慎面對疫情，為此舉辦遶境活動，協請瑞芳分局實施台二線、雙澳公路部分時段的單線封路，讓遶境隊伍順利穿梭於大街小巷，包括真理、仁里、美豐三里的居民家家門前有神壇，祈求一整年健康平安。

仁和宮平時除了捐贈物資給公所實物銀行，也舉辦冬令救濟等慈善活動回饋地方，今年適逢過火儀式的年份，鄉親大多回鄉來幫忙，促成大家庭熱鬧歡快的時刻，而澳底國小也帶著四、五、六年級生的三貂獅隊參與浩浩蕩蕩的隊伍，孩子們來到每戶香客門口表演，有的敲鑼打鼓，有的展現腿上工夫，展現學校22年來發揚的特色文化。

澳底國小校長李延昌表示，澳底國小的三貂獅團是在地人的地方記憶，連學生家長、公嬤都非常期待學生來到家門口表演，這次除了特地製作舞獅吊飾與鄉親結緣外，也感謝志工媽媽與鄉親協助交通指揮，學生雖然在澳底走了一大圈，腳很痠但很有成就感。

此次大街上，有花車、有儀隊，還有雜技表演讓人目不轉睛，最重要的是等到關渡二媽與鎮殿媽等神尊經過，全家人手上的香一拜，老人家的心才會安，透過此次祈福，希望肺炎疫情盡快平息，上半年缺水的旱象也能得到緩解。

遶境 疫情 新冠肺炎

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