北區技能競賽成績揭曉 瑞芳高工指導學生大放異彩
全國技能競賽北區成績揭曉，瑞芳高工指導的學生在青少年組、青年組成績優異，共獲得1金、2銀、2銅、5優勝、3佳作成績。各職類獲優勝以上成績選手，9月底將在高雄參加全國賽，爭取更高榮譽，甚至有機會參加國手選拔，代表國家出國比賽。
瑞芳高工表示，青少年組「漆作裝潢」職類第1名瑞芳國中葉俊祥、第3名是瑞芳國中蕭子杰、第4名武崙國中張承恩、第5名欽賢國中的許文芳、佳作瑞芳國中高暳蓁，5名學生都是由瑞工室內空間設計科老師蔡須全指導。
葉俊祥家中經濟主要由外婆負擔，他是第一次接觸漆作，訓練過程遇到許多困難，還好有瑞芳高工、瑞芳國中栽培，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供經費當後盾，最後拿下好成績。
瑞工在北區技能競賽青年組漆作裝潢、珠寶金銀細工、建築舖面、家具木工及CAD機械設計製圖職類也有斬獲，包括漆作裝潢第2名高浩慈、珠寶金銀細工第2名張芯語、漆作裝潢第3名康立禾、建築舖面第4名陳禹晴、家具木工第4名谷貫傑、漆作裝潢第5名簡凱庭、CAD機械設計製圖佳作張庭華、珠寶金銀細工佳作李依庭。
高浩慈目前就讀高二，去年參加比賽未能得獎，經師長鼓勵及自我檢視問題後，今年調整心態，投入更多時間及心力練習脫穎而出。現在開始備戰全國賽，朝自己的目標邁進。
高三學生張芯語一年級參賽沒得獎，二年級得第4名。她說，今年的對手有很多是去年的熟面孔，賽前十分的緊張，比賽時保持著平常心順利完成，如願得第2名。
瑞芳高工顏龍源校長表示，透過競賽獲獎驗證學校老師專業實力，並可提升學生專業能力，激發自信心與成就感。透過專業技術及實作能力，也有助地方產業、觀光、餐飲及創生更上層樓，促進家庭、學校與社區共存共榮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言