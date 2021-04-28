北區技能競賽成績揭曉 瑞芳高工指導學生大放異彩

全國技能競賽北區成績揭曉，瑞芳高工指導的學生在青少年組、青年組成績優異，共獲得1金、2銀、2銅、5優勝、3佳作成績。各職類獲優勝以上成績選手，9月底將在高雄參加全國賽，爭取更高榮譽，甚至有機會參加國手選拔，代表國家出國比賽。

瑞芳高工表示，青少年組「漆作裝潢」職類第1名瑞芳國中葉俊祥、第3名是瑞芳國中蕭子杰、第4名武崙國中張承恩、第5名欽賢國中的許文芳、佳作瑞芳國中高暳蓁，5名學生都是由瑞工室內空間設計科老師蔡須全指導。

葉俊祥家中經濟主要由外婆負擔，他是第一次接觸漆作，訓練過程遇到許多困難，還好有瑞芳高工、瑞芳國中栽培，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供經費當後盾，最後拿下好成績。

瑞工在北區技能競賽青年組漆作裝潢、珠寶金銀細工、建築舖面、家具木工及CAD機械設計製圖職類也有斬獲，包括漆作裝潢第2名高浩慈、珠寶金銀細工第2名張芯語、漆作裝潢第3名康立禾、建築舖面第4名陳禹晴、家具木工第4名谷貫傑、漆作裝潢第5名簡凱庭、CAD機械設計製圖佳作張庭華、珠寶金銀細工佳作李依庭。

高浩慈目前就讀高二，去年參加比賽未能得獎，經師長鼓勵及自我檢視問題後，今年調整心態，投入更多時間及心力練習脫穎而出。現在開始備戰全國賽，朝自己的目標邁進。

高三學生張芯語一年級參賽沒得獎，二年級得第4名。她說，今年的對手有很多是去年的熟面孔，賽前十分的緊張，比賽時保持著平常心順利完成，如願得第2名。