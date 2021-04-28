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松山文創學園祭5月5日開跑 首次安排六周主題展

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
松山文創學園祭由2012年舉辦第一屆至今已邁入第十屆，今年展期從5月5日至6月14日，為期42天。記者潘才鉉／攝影
松山文創學園祭由2012年舉辦第一屆至今已邁入第十屆，今年展期從5月5日至6月14日，為期42天。記者潘才鉉／攝影

松山文創學園祭由2012年舉辦第一屆至今已邁入第十屆，今年展期從5月5日至6月14日，為期42天，50所校系共同策畫六周的主題展，將展出200件以上作品。松山文創園區總監陳玉秀表示，十年來首次跨校整合，採取主題周的形式。

此次，學園祭為加強與產業連結，為畢業生創造與業界接觸人才的機會，結合50所校系共同策畫「藝術與時尚周」、「廣告與大眾傳播周」、「空間與室內設計周」、「都市與景觀設計周」、「文化創意設計周」與「建築與城市設計周」共六大主題周。

松山文創園區總監陳玉秀表示，十年來首次採取跨校整合，安排六個主題周，原先各校可以自由決定什麼時候舉辦，但為了配合主題周，有的學校可能不只在松山辦展，各學校之間協調成為此次的難題。

陳玉秀表示，松菸和學校間的角色協調，只要是創意作品的呈現就回到學校主導，整體規畫則是由松菸主持，藉此讓學生嘗試學校彼此間要溝通，各學校跟大會也須溝通，這次未來學生進入產業界前的功課。

蔡炳坤表示，把一件事情辦好很驚豔，但辦到第十屆就是一個品牌，大學生想到要辦畢業展，就會想到松山文創園區，十年來共有94所陸續參與，共127校系，超過 500個以上畢業主題展，曾來參觀的學生、老師、業界人士共超過200萬人次。

此外，松菸表示，松山文創學園祭期間，憑學生證可至松山文創園區「松菸小賣所」、「松菸風格店家」、「設計點」、「聚珍台灣」、「琉璃工房博物館」及松菸誠品等店家內消費享特定折扣及優惠。

文創 松菸

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