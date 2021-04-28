北部學校午餐CAS雞肉驗出藥物殘留 700多公斤已下架

北市學校午餐雞肉被驗出羅本嘧啶動物用藥品0.28ppn超標(標準0.1ppm)，根據動物用藥品殘留標準，羅本嘧啶在肌肉的殘留容許量為0.1ppm；同一批700多公斤(40箱)立刻被要求下架，由於廠商為CAS優良肉品廠商，現階段產品每周檢驗，若再次不合格即終止產品驗證；農政單位正在追查畜牧場確認農民用藥狀況；產業團體本月初也相互提醒，要求畜牧業者愛惜羽毛，謹慎使用動物用藥品。

台北市食品藥物管理科科長陳怡婷表示，學校部分，產品就不使用，當場東西就退貨，至於有沒有違規記點或裁罰，要端看學校與產商的合約，根據追查，業者在屏東，但原料由彰化來，這幾年檢驗肉品，很少驗出藥物殘留，現階段農政單位與衛生單位陸續把合格業者名單統整，讓學校從合格直接從名單上去選擇。

農委會畜牧處副處長江文全表示，今年擴大推動、鼓勵學校午餐使用國產食材，因此編列經費啟動監測計畫，今年學校午餐肉品預計要抽驗800件；請地方政府農業系統進行抽查，地方政府採樣後送到中央畜產會畜產會檢測，因此發現藥物殘留個案。

他表示，這個案是台北市政府上個月、3月24日執行例行性的學校午餐抽驗，樣本送交中央畜產會檢驗，3月30日發現有雞肉個案超標，雞腿排被驗出羅本嘧啶0.28ppm(標準0.1ppm)，檢驗結果因此立刻速報台北市政府、教育部國教署、衛福部食藥署等單位，同時要求產品下架，推估廠商報給衛生單位的數量，同一批有700多公斤(40多箱)白肉雞腿排；由於供應學校午餐是CAS優良肉品，往上游追蹤供應商在屏東，農委會防檢局也正掌握飼養牧場，釐清農民用藥。

江文全說，依照個案，相關裁罰違反食安法，會以食安法為優先處理，驗證產品已由驗證機構依規定改列加嚴追蹤；由於供應業者為CAS優良肉品，目前業者產品每周抽驗，若再次不合格即終止該產品驗證。

養雞產業團體本月初要求國內養雞業者，今年擴大推動學校午餐使用國產食材政策，近期學校午餐抽查，白肉雞上被驗出羅本嘧啶0.28ppm，未符合食品安全法規規定，因此要求產業團體自律，養雞產業個環節必須愛惜羽毛，需謹慎使用動物用藥品，維持國產雞肉競爭力。