IKEA內湖店開幕大量人車湧入 柯文哲憂交通更嚴峻

IKEA內湖店今天開幕，吸引大量人潮、車流湧入，台北市長柯文哲、副市長黃珊珊等人出席開幕活動。柯文哲建議IKEA可以和北市府發展共享經濟，例如社宅租約可長達6年，能設計6年家具租賃方案，對推動社宅也是雙贏。柯擔心IKEA開幕後內湖交通會更糟；黃珊珊說，假日賣場交通嚴峻和平日上下班時間錯開，北市也有交管計畫。

IKEA內湖店上午10點開幕前，店外就聚集數百位民眾等候進場，而開幕儀式結束，民眾滿心期待進場，員工站兩旁歡呼炒熱氣氛迎接顧客，約15分鐘消化排隊人龍，由於接近中午，不少民眾一入場就前往2樓的餐廳搶購全台獨家的「鯊鯊包」。

柯文哲致詞時表示，開幕活動前和IKEA主管們建議，可以跟北市府一同發展共享經濟，比方說社會住宅簽一次約是3年，加上續約一次，租約可長達6年，IKEA如果可以設計一個6年的家具租賃方案，對社宅推動來說，這也是一個很好的雙贏方式。

另外，由於內湖有科學園區，平日上下班時間，交通相當壅塞，而周邊又有量販店，柯文哲擔心，如今IKEA在內湖展店，假日恐怕也會讓內湖交通雪上加霜。黃珊珊則說，假日賣場交通嚴峻，但是跟上下班時間有錯開，IKEA新開幕北市府也會有交管計畫。

IKEA企業傳播暨內部溝通經理吳語涵表示，開車消費的民眾可以配合交通指揮進入停車場，避免交通堵塞，另外也安排接駁巴士，每天來回敦北店和內湖店。