北市國中會考開窗防疫 僅英聽測驗關門窗25分鐘

110年度國中教育會考將於5月15日及5月16日舉行，北市教育局今日於中崙高中進行國中教育會考模擬演練，教育局表示，除了英文聽力測驗及說明的25分鐘，將暫時將門窗關閉，其餘應考時間皆將窗戶微開5至10公分。

教育局表示，台北考區計有2萬1476名考生報名，分別於24個考場應考。今日依會考流程進行模擬演練，包含考生及相關人員進考場量測體溫、進入考場後試務工作進行情況、預備隔離試場、試場冷氣及通風措施、查驗考生身分及考生午餐用餐規劃等。並要求各考場學校預先規劃及有效落實各項防疫措施；且於5月3日提交各考場體溫量測站平面配置圖及電力電箱配置圖，5月7日前完成各考場防疫及試場運作及冷氣高壓測試。

北市教育局長曾燦金表示，今年與去年不同的是，每位考生應戴口罩來應試，應考時若屢勸不聽該科分數不予計分，另外，應考時該科教室冷氣開放，位於角落的窗戶微開5到10公分，除了英文聽力測驗及說明的25分鐘，為維護聲音品質，暫時將門窗關閉。

曾燦金表示，為了因應疫情，今年每個考場將另準備四間備用考場，供自主管理期間有症狀、自主管理期間沒有症狀、經過量測體溫發現有呼吸到症狀等3類情形，安排至備用考場，每間最多安排5人。