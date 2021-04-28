51勞動節及補假日 路邊停車仍維持原收費

五一勞動節即將到來，新北交通局指出，依據勞動基準法規定為勞工應放假日，今年適逢周六，當天若在假日收費路段停車，仍依路段收費牌面規定收費；補休日則比照平日照常收費。

勞動節依行政院規定係屬特定節日，非屬放假的紀念日或節日，不管是五一當天還是4月30日勞工補休，都維持原先收費方式。

交通局停車營運科長許芫綺說，勞基法第36、37條及勞基法施行細則第23之1條規定，勞動節遇例假日及休息日應予補假，補假日由勞雇雙方協商排定，並非4月30日全面補休，考量仍有上班、上學需求，補修日仍比照平日維持收費。