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三重就業博覽明釋出超過1800職缺 最高6萬薪等人才應徵

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北就服處明將在三重綜合體育館舉辦就業博覽會，現場釋出超過1800個職缺，其中有科技公司提供工程師職缺，月薪上看6萬元。圖／新北勞工局提供
新北就服處明將在三重綜合體育館舉辦就業博覽會，現場釋出超過1800個職缺，其中有科技公司提供工程師職缺，月薪上看6萬元。圖／新北勞工局提供

新北就服處明將在三重綜合體育館舉辦就業博覽會，現場邀請聖威光電、全球傳動、旭德科技、鴻揚科技、金色三麥、安永生活等50家廠商，釋出超過1800個職缺，其中有科技公司提供工程師職缺，月薪上看6萬元。

三重就業博覽會明上午10點至下午2點開放民眾前往求職，新北勞工局長陳瑞嘉說，明就博會廠商職缺多元，且學歷不拘占總職缺數近4成；另外科技製造業占總職缺數3成8、旅宿餐飲業占3成7、一般服務業及物流運輸業占1成5、零售量販業占1成。

陳瑞嘉表示，科技製造業如鴻揚科技資深工程師及旭德科技製程、製造工程師薪資上看6萬元，泰映科技電子研發工程師薪資為4萬元至5萬元；餐飲業如捷利國際餐飲儲備幹部薪資上看4萬2000元，雲雀國際儲備幹部薪資可達3萬8000元；營造業大信防水工程釋出技術士、現場工務共60個職缺，起薪上看4萬5000元。

另外畢業季即將到來，勞工局指出，5月與6所大專校院合作辦理校園徵才，分別是5月4日國立台灣藝術大學、5月5日明志科大、5月6日亞東技術學院、5月11日致理科大、5月12日宏國德霖科大及5月13日東南科大。

薪資 新北 勞工局

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