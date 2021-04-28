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IKEA內湖店開幕 北市警加強交通管制

中央社 / 台北28日電

IKEA敦北店26日正式熄燈，內湖店今天開幕接棒，為因應大量人、車潮湧入，北市警即日起加強周邊交通疏導管制措施，包括新湖一路和舊宗路等範圍在內。

IKEA內湖店自今天起至5月11日舉辦開幕活動，轄區台北市警察局內湖分局表示，上午周邊交通狀況都正常，但為因應近期大量購物人、車潮湧入，將實施相關交通疏導、管制措施，以疏導周邊道路車流。

首先，實施彈性交通管制，期間自今天起至5月11日的每天上午9時至晚間10時；範圍為北起新湖三路（含）、東至舊宗路一段（含）、南沿新湖一路128巷（含）、西迄新湖一路（含）。

其次，交通疏導管制措施，期間為今天起至5月11日的每天上午9時至晚間10時，取消新湖一路（新湖一路128巷～新湖二路295巷）及新湖一路128巷路邊汽、機車停車格。

同時，舊宗路一段（南往北）與新湖一路口於假日期間實施時段性（上午9時至晚間10時）禁止左轉；舊宗路一段（南往北）與新湖二路口假日期間實施時段性（上午9時至晚間10時）禁止迴轉。

內湖分局提醒，要開車前往賣場的民眾可避免易壅塞時段和路段，並提供建議行駛動線，包括自舊宗路南往北方向：南京東路六段→舊宗路一段（南往北）→（右轉）新湖二路→（右轉）行愛路→（右轉）新湖一路→賣場停車場

另，自舊宗路北往南方向：堤頂大道一段→舊宗路一段（北往）→（左轉）新湖二路→（右轉）行愛路→（右轉）新湖一路→賣場停車場。

內湖分局呼籲，活動期間周邊道路車流量大，請儘量搭乘大眾運輸工具前往賣場，若遇賣場停車場滿場時，切勿於停車場入口道路處臨停候位，以避免影響行車秩序。警方針對違規停車者將進行舉發、驅離和拖吊。

停車場 北市 車潮

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