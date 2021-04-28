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台東2個月內6起蛇咬意外！消防局籲：小心具保護色毒蛇

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
時序進入夏天氣候，也是蛇類活動頻繁的季節，民眾一不小心可能遭蛇吻，台東縣就發生2個月內6起蛇咬意外，年初至今抓蛇件數共152件，比去年同期增加。本報資料照片
時序進入夏天氣候，也是蛇類活動頻繁的季節，民眾一不小心可能遭蛇吻，台東縣就發生2個月內6起蛇咬意外，年初至今抓蛇件數共152件，比去年同期增加。本報資料照片

時序進入夏天氣候，也是蛇類活動頻繁的季節，民眾一不小心可能遭蛇吻，台東縣就發生2個月內6起蛇咬意外，年初至今抓蛇件數共152件，比去年同期增加。消防局呼籲民眾戶外活動小心，尤其多留意有保護色的毒蛇。

消防局表示，今年3月至4月份，民眾遭蛇咬傷案件共6件，其中龜殼花咬傷2件、赤尾青竹絲2件、另2件則不清楚遭何種蛇咬傷，所幸經緊急送醫施打血清，保住性命；年初至今捕蛇共計152件，比起去年同期120件，明顯增加。

台東縣幅員遼闊，因未過度開發，蛇類棲息環境良好，使得蛇類活動頻繁，不乏台灣6大毒蛇，因此，民眾從事戶外活動時，不時傳出被蛇咬傷的意外，2019年8月就發生男子在山區遭百步蛇咬傷，最後來不及送醫身亡的憾事。

消防局提醒尤其注意具天然保護色的毒蛇，例如赤尾青竹絲、龜殼花、百步蛇及鎖鏈蛇等，因這些毒蛇為了覓食狩獵及防範天敵，身體顏色與周遭環境幾乎融為一體，如果不仔細觀察，容易就會觸碰到，

消防局呼籲，民眾戶外活動，記得要打草驚蛇，穿著長袖衣褲及鞋子，降低遭咬的風險；萬一不小心遭蛇咬，不要驚慌，先打電話求救，注意蛇的特徵，以便醫護施打正確血清，可以立即使用止血帶加壓蛇咬部位，千萬不要用嘴巴吸出毒液，造成更嚴重傷害。

百步蛇 台東

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