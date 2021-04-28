快訊

拜登再提名2華裔 台北出生徐若冰可望出任美國防次長

會考數學／統整概念事半功倍 魔王圖形題小心別漏關鍵線索

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北中和、泰山、汐止3路段 路邊停車格納收費

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
中和區圓通路305巷5弄、泰山區明志路3段341巷5弄與漢口街，以及汐止區湖前街68巷與68巷6弄等路段的路邊公有停車格，自5月3日起全面改採收費管理。圖／交通局提供
中和區圓通路305巷5弄、泰山區明志路3段341巷5弄與漢口街，以及汐止區湖前街68巷與68巷6弄等路段的路邊公有停車格，自5月3日起全面改採收費管理。圖／交通局提供

新北交通局指出，中和區圓通路305巷5弄、泰山區明志路3段341巷5弄與漢口街，以及汐止區湖前街68巷與68巷6弄等路段的路邊公有停車格，自5月3日起全面改採收費管理，收費時段為平日，每半小時10元，星期例假日則不收費。

停車營運科長許芫綺說，根據交通部統計，去年全台汽機車掛牌數量，汽車為45萬7411輛、機車103萬5827輛，是2012年來新高紀錄。全台汽、機車登記總數則高達2297.7萬輛，幾乎全台平均每人有輛汽、機車。

許芫綺指出，日前邀集相關單位會勘，中和區圓通路305巷5弄、泰山區明志路3段341巷5弄與漢口街，以及汐止區湖前街68巷與68巷6弄等路段的公有路邊停車位，獲得民眾支持納管收費，未來收費時間為周一至周五的7時至20時。

新北目前約有3萬2千多個路邊公有停車格，許芫綺也說，尚有近3000格路邊停車格位因涉及用地產權問題，無法採行收費管理，也衍生遭長期占用當成私人車位，或停放廢棄車輛，破壞市容及鄰里和睦，也將陸續檢討納管收費。

許芫綺指出，交通局已於中和、泰山、汐止3路段設置收費告示牌並夾單宣導，日後並有專人按時巡查停車狀況，若遇無牌車輛或廢棄車輛，將立即通報相關單位拖吊處理，將提升該路段的停車秩序與環境整潔。

交通局也提醒駕駛人，新北市路邊停車行動支付「滿2送5、新用戶再享88折」優惠活動將至今年年底，老用戶享有每2 筆現折5元、每4筆現折10元，以此類推；而新加入的新用戶則可再享前3個月（90天）每筆路邊停車費88折優惠。

中和區圓通路305巷5弄、泰山區明志路3段341巷5弄與漢口街，以及汐止區湖前街68巷與68巷6弄等路段的路邊公有停車格，自5月3日起全面改採收費管理。圖／交通局提供
中和區圓通路305巷5弄、泰山區明志路3段341巷5弄與漢口街，以及汐止區湖前街68巷與68巷6弄等路段的路邊公有停車格，自5月3日起全面改採收費管理。圖／交通局提供

汐止

延伸閱讀

影／「我只在乎你」 鄧麗君紀念音樂會汐止東科快閃

午休約會！ 汐止愛樂樂團快閃演出鄧麗君歌曲

百年水返腳公學校荒廢 地方盼列古蹟保留

謝長廷指核二廠排廢水 葉元之：擔憂萬里蟹遭影響

相關新聞

新北中和、泰山、汐止3路段 路邊停車格納收費

新北交通局指出，中和區圓通路305巷5弄、泰山區明志路3段341巷5弄與漢口街，以及汐止區湖前街68巷與68巷6弄等路段...

讓身障者看得懂 新北推易讀、易懂專區

身心障礙者常有「想知道自己的福利、自己做決定、為自己負責」的心聲，新北社會局落實「身心障礙者權利公約」精神，確保身障者能...

議員質疑柯文哲花光「祖產」 北市主計處：夠用

台北市的歲計賸餘，市長柯文哲104年上任時，前市長郝龍斌留下231億，台北市主計處昨至議會進行工作報告時，議員苗博雅指出...

搭上哥吉拉熱潮 華中橋下恐龍園區大翻新

電影《哥吉拉大戰金剛》熱映，新北市趁著這股熱潮，翻新在中和區華中橋下的恐龍園區，將恐龍公仔重新彩繪，並補繪3D立體彩繪牆...

北市版準公幼2.0 加碼修繕補助

台北市長柯文哲昨宣布「台北版準公共幼兒園2.0」上路，從今年5月起，北市私幼簽約加入準公共幼兒園，市府再加碼設施修繕補助...

台鐵6邊坡停工 新北促監控安全

新北市有6處台鐵軌道邊坡出現疑似不穩定徵兆，但部分整治工程因臨軌工程全面停工而中斷，新北市長侯友宜昨要求台鐵注意停工期間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。