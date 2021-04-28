新北中和、泰山、汐止3路段 路邊停車格納收費

新北交通局指出，中和區圓通路305巷5弄、泰山區明志路3段341巷5弄與漢口街，以及汐止區湖前街68巷與68巷6弄等路段的路邊公有停車格，自5月3日起全面改採收費管理，收費時段為平日，每半小時10元，星期例假日則不收費。

停車營運科長許芫綺說，根據交通部統計，去年全台汽機車掛牌數量，汽車為45萬7411輛、機車103萬5827輛，是2012年來新高紀錄。全台汽、機車登記總數則高達2297.7萬輛，幾乎全台平均每人有輛汽、機車。

許芫綺指出，日前邀集相關單位會勘，中和區圓通路305巷5弄、泰山區明志路3段341巷5弄與漢口街，以及汐止區湖前街68巷與68巷6弄等路段的公有路邊停車位，獲得民眾支持納管收費，未來收費時間為周一至周五的7時至20時。

新北目前約有3萬2千多個路邊公有停車格，許芫綺也說，尚有近3000格路邊停車格位因涉及用地產權問題，無法採行收費管理，也衍生遭長期占用當成私人車位，或停放廢棄車輛，破壞市容及鄰里和睦，也將陸續檢討納管收費。

許芫綺指出，交通局已於中和、泰山、汐止3路段設置收費告示牌並夾單宣導，日後並有專人按時巡查停車狀況，若遇無牌車輛或廢棄車輛，將立即通報相關單位拖吊處理，將提升該路段的停車秩序與環境整潔。