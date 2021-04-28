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讓身障者看得懂 新北推易讀、易懂專區
身心障礙者常有「想知道自己的福利、自己做決定、為自己負責」的心聲，新北社會局落實「身心障礙者權利公約」精神，確保身障者能瞭解自身權利，在官網設置「身心障礙者易讀、易懂專區」，用易理解的圖文或有聲品，說明各式身心障礙相關福利服務及基本權益。
身心障礙福利科長徐綺櫻說，易讀是一種無障礙資訊呈現形式，讓原本制式及生澀的文宣，使用圖片或照片，搭配為淺顯易懂的文字說明，讓心智障礙者、閱讀困難者、年長者、在臺灣生活或工作的外籍人士等，都能容易理解。
徐綺櫻指出，邀集身障團體討論後，以福利手冊、身心障礙者權利公約（CRPD）、服務契約及肖像權同意書等需求最高，因此運用公益彩券盈餘分配基金製作身心障礙證明申請、CRPD基本權利易讀版、和機構簽約、照片和資料使用等易讀範例。
心智障礙者蔡騏楠說，政府社會福利雖然很多很好，但對心智障礙者並不是很容易懂，透過透過圖像和簡單的文字，尤其文字越簡單越好，才有辦法吸收弄懂。
社會局長張錦麗指出，以推展「近用資訊」目標，除了設置易讀易懂專區，未來也會持續增列相關資訊，另也規劃多場易讀服務推廣教育課程，邀集政府機關、社福團體參加，讓各場域推動無障礙資訊環境。
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