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影／「我只在乎你」 鄧麗君紀念音樂會汐止東科快閃

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
「我只在乎你」，鄧麗君紀念音樂會汐止東科快閃。記者游明煌／翻攝
「我只在乎你」，鄧麗君紀念音樂會汐止東科快閃。記者游明煌／翻攝

汐止東方科學園區是許多科技公司的重鎮，科技味十足。今天卻響起悠雅輕柔的樂音，而且吹奏的還是鄧麗君的歌曲，這場「鄧麗君紀念音樂會」，由汐止愛樂樂團演奏，在東科園區的1樓大廳快閃，讓很多人陶醉不已。在園區大樓上班的年輕科技男女，都駐足欣賞。

台灣藝術創生文化基金會董事長李永萍說，很榮幸跟鄧麗君文教基金會及汐止愛樂合作這樣有意義的藝文活動，為了造福汐止的鄉親，在今天讓大家先聽為快，一飽耳福，她將會在汐止繼續舉辦更多藝文活動，讓文化走入汐止人的生活，讓汐止成為「文化的汐止」。議員廖先翔、白珮茹及汐止民眾，也一同來東科聆聽久違的鄧麗君歌曲回味。

鄧麗君文教基金會的執行長鄧永佳，有「小鄧麗君」之稱的她，分享了一個親身經歷的小故事。某次在日本的小巴上有台灣人和日本人，大家都不是很熟。這時車上電台突然放「我只在乎你」，便有人開始哼唱，最後變成日本人唱著日文版，台灣人唱了中文版，成為很奇妙的合唱，拉近彼此的距離。

鄧永佳也分享了她眼中姑姑的動人故事，原來鄧麗君來自於一個平凡的家庭，父親是職業軍人，母親是家庭主婦，所有的一切都必須靠自己，過程中吃了許多苦，卻也遇到非常多人的幫忙，造就她有能力的時候，便會去幫助和回饋更多的人。

汐止愛樂樂團的團長周孟峰說，他一直是鄧麗君的忠實粉絲，很想為偶像做一些事，今年在因緣際會下促成了這次的紀念音樂會，讓他得償心願。

「鄧麗君紀念音樂會」的完整演出場將在5月8日上午10:30在金山筠園舉行，各地粉絲將紛紛前來追思懷念，伴著悠揚樂聲，精采可期。

「我只在乎你」，鄧麗君紀念音樂會汐止東科快閃。記者游明煌／翻攝
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「我只在乎你」，鄧麗君紀念音樂會汐止東科快閃。記者游明煌／翻攝
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汐止 音樂會 日本

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