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林口工一市地重劃 新北：111年10月開發完成

中央社 / 新北27日電

新北市政府表示，占地108公頃「林口工一市地重劃區」是新北市以整體開發方式面積最大的產專區，現已完成土地分配草案，明年10月開發完成後將帶動林口地區發展。

新北市地政局表示，新北市「林口工一市地重劃區」土地分配草案完成，於今、明兩天於林口南勢市民活動中心舉辦草案說明會，邀集全區1045位土地所有權人參加，並於會後與地主進行意見交流。

地政局長康秋桂表示，經說明後並與地主作最後協調後，預計6月辦理土地分配成果公告，土地所有權人對於分配結果有異議，可依規定於公告期間以書面向市府提出，重劃區預定明年10月開發完成。

她表示，位於文化北路附近的「林口工一」占地108公頃，是新北市目前以整體開發方式面積最大的產專區，重劃前多是違章鐵皮工廠，重劃後扣除邊坡綠地及道路等公設，可開發出67公頃產專區，將可有效紓解新北產專區不足問題，不僅產業進駐，也可增加更多就業人口，進一步帶動林口地區發展。

林口 重劃區

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