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旱情中的新發現！ 鋪稻草是節水好辦法

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局推動用稻草鋪裸露工地，減少揚塵，卻也成了節水好辦法。圖／南市環保局提供
台南市環保局推動用稻草鋪裸露工地，減少揚塵，卻也成了節水好辦法。圖／南市環保局提供

台南市政府為減少塵及避免燒稻草影響空氣品質，鼓勵業者在裸露工地覆蓋稻草，今年已覆蓋12.5公頃，因今年旱情未解，也發現鋪稻草可免去灑水，成了節水的好辦法，每月節水183公噸。

台南市環保局表示，去年覆蓋裸露工地面積共40.71公頃，今年則已覆蓋12.5公頃，且面積持續加大。但今年遇上旱情，也發現覆蓋稻草除了可減少地表水分蒸發，而且免去灑水，成了節水的好辦法。以今年所覆蓋的面積來計算，每月節水約183公噸。去年雖無旱情，但以40.71公頃計算，每月節水586公噸，鋪愈多節水愈多。

農業局表示，目前正努力輔導業者設置稻草編的工廠，加大稻草的經濟效益；也鼓勵農友多用稻草於農作上，增加地力。

食農教育老師許玉燦表示，過去稻草是堆肥主要材料，現在較少農民利用。稻草具保水性、透水性，且含氧化矽、腐植酸，不但增加作物抵抗力，也改善土壤，也節水，種蔥及白心菜的農友最愛鋪稻草，也適合菜園、瓜田使用。但因稻草輕、面積大，載運麻煩且需要人工鋪稻草，是目前無法普及的原因。

但如果農田旁有人種稻作，取用方便，是增進地力最好的辦法。許玉燦說，有種南瓜的農友就有鋪稻草和沒鋪稻草做比較，發現有鋪稻草種出來的南瓜品質好，鬆Q又好吃。

食農教育 農民

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