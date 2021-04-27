謝長廷指核二廠排廢水 葉元之：擔憂萬里蟹遭影響

日本擬於2年後排放福島核廢水引發爭議，我國駐日代表謝長廷稱台灣核能電廠也排放含氚廢水，新北市議員葉元之說，核二廠在新北萬里區，謝的說法會影響新北萬里蟹，新北必須要嚴正澄清不實言論，以免影響萬里蟹的聲譽。

葉元之表示，謝長廷為了袒護日本在兩年後排放核廢水，竟硬扯核二廠也有排放核廢水，但實際上兩者根本不同，日本要排出的是福島核電廠因爐心熔毀，被核汙染過後的地下水，與核二排放的廢水完全不同。

葉元之也說，日前有國民黨不分區立委質疑萬巒豬腳是否有美豬混充，屏東縣政府馬上出來抗議，因此要求新北市政府也要嚴正向謝長廷抗議，以保護萬里蟹的聲譽。

新北農業局長李玟指出，市長侯友宜已堅決表態，絕對反對福島核廢水排入公海，也會澄清萬里蟹並未受汙染。新北環保局長程大維也說，相關規定由原能會監控，新北針對核能處理事項，也會透過新北核安委員會要求。

另外，葉元之也提到，電第二核能發電廠機組除役計畫進行中，新北環保局不准營建工地的廢水削減計畫，台電提起起行政訴訟，但遭台北高等行政法判決環保局敗訴，未來會如何因應。程大維則表示，目前還在跟律師討論。

葉元之指出，新北市府擔心核二乾式貯存槽通過，台電就會把核廢料永久放在新北市，所在程序上「卡」台電，但這不是永久之計，應該更強硬要求民進黨政府，想出核廢料的終極處理辦法，不能繼續擺爛下去。