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午休約會！ 汐止愛樂樂團快閃演出鄧麗君歌曲

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止愛樂樂團在東科園區的一樓大廳快閃演出，一首首動聽的鄧麗君歌曲，吸引上班族駐足聆聽。 圖／觀天下有線電視提供
汐止愛樂樂團在東科園區的一樓大廳快閃演出，一首首動聽的鄧麗君歌曲，吸引上班族駐足聆聽。 圖／觀天下有線電視提供

鄧麗君文教基金會與台灣藝術創生文化基金會合辦的「鄧麗君紀念音樂會」，由汐止愛樂樂團演奏，今(27)日在東科園區的一樓大廳快閃演出，讓平時上班緊張的園區裡，響起悠雅輕柔的樂音，一首首動聽的鄧麗君歌曲，吸引上班族駐足聆聽。

每天聚集好多上班族的汐止東方科學園區，平時上班緊張忙碌，不過，這天中午，卻響起悠雅輕柔的樂音，而且吹奏的還是鄧麗君的歌曲，這首我只在乎你更是勾起許多人的舊回憶，這次台灣藝術創生文化基金會與鄧麗君文教基金會合辦「鄧麗君紀念音樂會」，是由汐止愛樂樂團演奏，一首首動人樂曲，吸引好多上班族佇足聆聽，中午時間，手拿著剛買的午餐都還來不及吃，站在大廳聽音樂會。

台灣藝術創生文化基金會董事長李永萍說，很榮幸跟鄧麗君文教基金會及汐止愛樂合作這樣有意義的藝文活動。其實完整的「致敬場」會在5/8鄧小姐離開的周年紀念日，在金山筠園舉行，但為了造福汐止的鄉親，自己的基金會又設在東科，為了讓更多年青人接觸鄧麗君，特地在今天舉辦「快閃場」，讓大家「先聽為快」，一飽耳福。

鄧麗君文教基金會的執行長鄧永佳同時也是鄧麗君的姪女，他現場也分享她眼中姑姑的動人故事。原來鄧麗君來自於一個平凡的家庭，父親是職業軍人，母親是家庭主婦，所有的一切都必須靠自己，過程中吃了許多苦，卻也遇到非常多人的幫忙，造就她有能力的時候，便會去幫助和回饋更多的人。除了去孤兒院演唱、偏鄉慰問、參與勞軍外，鄧麗君一直默默行善，但從不宣揚。是一位非常有溫度、有愛心的人，她唱的歌也充滿了她對大家的愛，所以當我們聽她的歌時，會覺得心情平靜，心裡暖暖的。

市議員廖先翔說，音樂演出的方式很多，可以在國家音樂廳，我想也有另外一種方式，可以在我們的生活中、巷弄中分享給我們身邊所有的好朋友，今天很感謝李永萍董事長邀請汐止愛樂樂團來到東科，把音樂喜悅分享給來汐止上班的好朋友們，這次音樂會的主題是鄧麗君，另外，在金山5/8日也有鄧麗君紀念音樂會，到時候歡迎大家一起來聆聽。

汐止 音樂會 樂團

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