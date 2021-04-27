淡水、三芝無廟神尊繞境 爐主交接到忠田寮

淡水、三芝一年一度保生大帝誕辰祭典，今(27)日無廟神尊保生大帝從淡水街庄頭，過庄到忠田寮庄，八十多輛的陣頭車隊排隊參拜保生大帝，在九庄輪祀保生大帝主委蔡錦賢的見證下，由過去一年供奉大道公的淡水街庄爐主李永村交接給未來一年的忠田寮庄爐主蔣耿南，場面相當熱鬧。

新北市民政局長柯慶忠表示，淡水、三芝保生大帝輪祀祭典，在全台灣算是獨一無二，也是有神無廟無形文化重要資產，透過輪祀祭典的方式保佑淡水三芝地方居民的平安，也感受到宗教文化的熱鬧氣氛。

主委蔡錦賢表示，由於大道公在淡水三芝是無廟祭祀，九個庄頭每年輪流供奉，也是在地非常重要的宗教文化。

爐主李永村表示，過去在北投子這塊空地，安排好神壇，讓保生大帝過去一整年在這裡給信眾供奉，也保佑大家平安，非常感謝許多人的幫助，完成這項盛事。另外接下來由忠田寮爐主也是忠寮里長蔣耿南接下重任，他表示，會以很開心辦喜事的心情迎接保生大帝神尊到忠寮，更希望大家可以一同來共襄舉，讓這個民俗文化，一直延續下去。