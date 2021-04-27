百年水返腳公學校荒廢 地方盼列古蹟保留

在汐止老街附近的和平街底，有一排紅磚的歷史建物，是在民國前的水返腳公學校，現在已經荒廢，外頭也圍起來，禁止進入。因此，新北市議員廖先翔、文化局、文化資產委員會現場會勘，希望一百多年的建物能夠列為市定古蹟保留或歷史建築，成為是汐止人共同擁有的歷史記憶。

市議員廖先翔指出，在汐止中正老街、和平街的一個巷弄，有一個早期應該是我們汐止第一所公學校，建立在西元1898年，因為時代變遷，目前已經沒有在使用了，許多老汐止人、甚至阿公阿媽時代的人也不一定很清楚這棟建築物是什麼，那因為前一陣在地方的一個社群網站，有一些討論，也知道歷史意義之後，立刻請新北市政府文化局，邀請文化資產委員會的老師們一起來看，看是不是列為歷史建築或是市定古蹟。

汐止區長陳健民說，這棟是過去汐止的公學校，過去農會有一陣子把這邊當作是一個穀倉使用，那很特別它也是計劃道路用地，那現在在汐止文資保存還有在都市計劃裡面，透過會勘讓文資委員先了解狀況，帶回去做進一步討論。

市議員廖先翔表示，等到老師現勘完，後續會由文化局召開相關的會勘，如果能夠市定古蹟或是歷史建築，至少初步階段能夠確保建築物是受到法令的保護，不會因為任何原因而遭到拆除，後續如果市政府有經費的話，也會跟中央申請經費，將水返腳公學校整修，將歷史樣貌恢復成過去的樣子，讓汐止人有共同的回憶。