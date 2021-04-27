明倫社宅捷運噪音刺耳無法入睡 北捷4改善顯成效

台北市明倫社宅先前除爆發三房型租金太貴疑慮，台北市議員陳怡君今年3月也接獲住戶陳情，指明倫社宅因有捷運淡水線經過，捷運的噪音刺耳擾民，常有住戶清晨、夜半因捷運的噪音驚醒。北捷回應，已增加軌道潤滑設備，並調整清晨夜間行車速度，目前2次監測減噪均符合規定。

北捷指出，接獲民眾陳情後，4月2日時增加軌道潤滑設備，後續也調整清晨及夜間行車速度，並在4月12日及4月22日兩度委託環保署認證廠商，對該社區不同樓層進行測試減噪後捷運行駛的音量。

北捷表示，2次監測都以最嚴格方式，在最嚴格的時段，也就是晚間10時至11時進行減噪測試，4月12日測值分別為62.8及62.2分貝，4月22日測值分別為61.7及60.5分貝。

兩次檢測結果都符合且低於「陸上運輸噪音管制標準」規定的65分貝，顯見減噪改善措施已達到成效。北捷表示，僅管檢測結果均符合標準，但仍觀察明倫社宅社區音量，並持續進行減噪措施。

設置隔音牆部分，明倫社宅位於捷運劍潭站至圓山站之間，靠近民宅側已設置隔音牆，另一側靠近高架橋是否增設，還須進一步評估。

此次減操措施已執行部分包含軌道潤滑、減低車速、加強軌道研磨保養、縮短車輪維護保養週期。北捷說明，軌道潤滑措施可降低尖銳摩擦音量，後續會觀察降噪情況，適時調整潤滑劑量，達到減噪最佳效果。

晚間10時至隔天清晨6時30分，將原行駛時速65公里調降為時速約40公里；另外，也會定期軌道步巡、線型檢查、加強車輛維護、針對車輪失圓列車安排進行車輪車削等，降低列車行駛鋼輪鋼軌摩擦音量。

北捷表示，4月2日起進行減噪措施後，4月12日委託環保署認證廠商，於晚間在明倫社宅A棟8樓進行行車音量分貝量測，4月22日再度於A棟9樓量測，2次均符合標準且低於65分貝。