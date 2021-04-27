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淡水屯山里十多戶無自來水 市議員爭取接管
淡水區屯山里桂竹圍8號附近有十多戶的居民，長久以來都只能夠依靠地下水或是山泉水來當作民生用水使用，因此經新北市議員鄭宇恩的爭取，自來水公司終於施工進行接管，要讓這十多戶的居民可以接自來水管線，使用水質較穩定的民生用水，讓生活更加便利。
市議員鄭宇恩表示，其實過去在108年就有在此協調自來水的接管工程，過程中透過里長與在地居民協調同意書等事項，現在終於施工進行接管，從鄰近的自來水主幹管接到這裡的住戶，讓他們有自來水可以使用。
屯山里長李永清說，在這裡有十多戶的居民，現在接自來水管線是愈早接管愈好，每一戶所要負擔的費用都會比未來還要低，而在接管之後又可以享有穩定的水質使用，也非常感謝市議員鄭宇恩的爭取，協調區公所與自來水公司的工程分配，讓偏遠地區的住戶也可以有自來水可用。
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