台鐵新北4臨軌工程 侯友宜盼重視停工維安

新北市長侯友宜今天主持道安會報聽取台鐵新北市轄內鐵道邊坡改善工程簡報，由於台鐵204件臨軌工程全面停工，侯友宜要求台鐵重視在新北4處臨軌工程停工期間的維安問題。

新北市政府今天召開道安會報，台鐵派員會中報告「新北市轄內邊坡改善工程及預警系統」辦理情形，在「鐵路行車安全改善六年計畫」中，山佳工區已完成地錨內視鏡檢查等作業，地錨錨頭即將更新完成。

台鐵表示，新北市轄內邊坡預警系統已進入細部設計階段，預計110年完成10處，111年完成15處。

在台鐵武塔站月台加高工程有工人被太魯閣號擦撞意外後，台鐵204件臨軌工程全面停工，侯友宜對此表示，台鐵須重視停工期間維安問題。

侯友宜表示，台鐵應通報新北轄內4處邊坡施工時間及相關訊息，由交通局及區公所隨時派員前往現地了解狀況，台鐵盡速將平交道障礙物偵測系統及邊坡預警系統設置完畢，並應優先施作最危險區段，才能保障軌道安全。

侯友宜強調，軌道建設只要在新北市境內，市府就有責任保護所有軌道的安全，請台鐵與市府交控中心建立完善對口機制，在新北市境內有任何工程施作情形都必須即時通報。