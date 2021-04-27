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5年25萬「脫北者」湧入新北市 王鴻薇：舊北不如新北
台北市議會下午進行民政部門質詢，議員王鴻薇指出，年輕人「脫北」現象越來越嚴重，根據台北市民政局的資料，近5年台北市移出人口，絕大部份都是移往新北市，從105年的4萬7千多人，到109年已經有5萬6千多人，5年來就有25萬人移居新北市，顯見對年輕人來說，「舊北已不如新北」。
王鴻薇說，柯文哲市長曾提出「柯P新政」，包括要興建5萬戶公共住宅，解決年輕人居住問題，以及托育政策與補助。但去年八月就喊的擴大私幼托育補助13660政策，顯然民眾並不埋單，而公宅政策也早就跳票，年輕人會對台北市失望其實不難想像，具體戶政數據也說明了，「台北居，大不易。」的現況，台北打拚年輕人越來越不想落戶台北。
王鴻薇說，六都中台北市結婚率也是最低，而市府卻是以在各區辦聯誼活動來因應，根本就是治標不治本，市府今年預計在各個行政區辦理聯誼活動，經費從5萬到12萬都有，這樣砸錢辦活動，真的就能提高結婚率、挽回台北的年輕人嗎？
對此，北市民政局指出，城市的人口遷移，並非單純的只從移出的數據來看，根據統計資料，108年及109年每年仍有3萬多人從新北市移入台北市，再從北市遷出人口的區域方面來看，都與都市發展人口自然外溢趨勢相關；另外，遷往的行政區，以沿著鐵路及捷運等重要軌道建設路網分布為主，民眾白天來台北市上班、消費，晚上回到新北市休息，可見北北基一日生活圈已經成形。
此外，根據衛福部「15歲-64歲婦女生活狀況調查報告」結果顯示，25-34歲女性有高於6成的人有結婚或再婚意願，但再探究原因，「尚未遇到適婚對象」是導致晚婚或不婚的主因，所以民政局目前先針對有婚育意願而缺乏適婚對象者，將由北市各區公所辦理地方特色單身聯誼，以增加市民交友機會。
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