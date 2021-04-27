怕最後一次搭貓纜…北捷公益助偏鄉學童 還有原鄉市集

去年為台北捷運公益元年，邀請偏鄉學校師生北上度過3天2夜之旅，今年公益列車新增2間學校，除協助改善硬體設備，還再度邀請偏鄉學校學生北上旅遊，更預計於8月推出為期1個禮拜的「北捷‧台東／原鄉文化週」活動。

北捷董事長李文宗表示，去年遴選績優原住民員工，前往台東縣利嘉國小、大南國小、賓朗國小及花蓮縣瑞北國小、光復國小等5所學校，進行「走近偏鄉，走入北捷」系列活動，今年新增宜蘭縣及台中市2地區偏鄉學校，以及設立「公益網頁」，歡迎各方企業團體共襄盛舉，讓北捷公益列車更加延伸。

北捷公益列車會號召績優員工改善偏鄉校園設備，台東出生、有4分之1卑南族血統的北捷工務處領班莊東楹說，上月回到家鄉協助賓朗國小修繕水電管線，解決飲用水問題；莊東楹表示，當自己在高中同學LINE群組預告自己要回台東做公益，一名承包土地工程的同學也跳出來加入北捷公益團隊，為鄉里服務。

經團隊2天努力，賓朗國小的水管不但換然一新，飲水機更順利流出清涼衛生的飲用水，全校師生還贈予北捷及廠商感謝小錦旗，莊感性說，「我爸以前在台東是國小的校長，相信他在天上，看到自己的兒子回鄉為小朋友服務，一定會感到很驕傲」。

李文宗說，今年北捷公益列車具3大特色，包含北捷員工前往偏鄉學校協助改善硬體設備、籌劃「暑期英語資訊營隊」、舉辦為期7天的「北捷‧台東／原鄉文化週」；暑期英語營會遴選具英語專長的員工進行指導，讓學生可用英文介紹自己部落。

原鄉文化週預定於8月16至8月22日，在捷運中山站至雙連站的心中山線形公園舉辦，現場除有市集及音樂會外，也會有布展、活動、展售、同學會等，讓民眾可欣賞到原民文化及藝術，並購買到原民手工藝品。

北捷行政處長鄭勝泰表示，去年帶領偏鄉學生前往搭乘貓空纜車時，發現不少學生都堅持要等搭乘水晶纜車，一問之下才知道，學生害怕這是他們第一次也是最後一次搭貓纜，所以等再久都要搭到水晶纜車，讓北捷員工聽了感覺相當心酸。