結合地方牽罟特色 石門將闢新北首座地景式藝術公園

新北市政府積極回應地方需求再添一椿，石門當地民意代表去年行動治理座談時，建議市府在熱門的觀光景點老梅綠石槽周邊開闢休憩公園。經工務局新工處實地勘查評估後，決定在位於青春山海線中途點，5月動工，年底完成。

台2線淡金公路與老梅路岔路口規畫興闢「公一公園」，新北市長侯友宜特今天舉行第二次行動治理座談結束後，下午到公園預定地聽取執行單位新工處所做的規畫設計內容。

石門位處青春山海線中間地帶，風景幽美，工務局新工處規畫在著名景點老梅石槽旁邊闢建全市第一座地景式公園，總開闢面積約2600平方公尺，工程經費約2千6百萬元。

新工處指出，靠海的石門保留有「牽罟」傳統捕魚文化及精神，因此特別在公園中規畫「牽罟漁網」及「燈塔人」主視覺意象，結合既有「幸福石門」主題，傳遞幸福真諦如同牽罟文化。其中「牽罟漁網」主視覺意象為一巨型不鏽鋼骨架搭配炫彩玻璃組合而成，並順應基地四周陡峭地形限制，以淺灘浪花意象階層式開闢，使公園整體綠帶在陽光照射下更具立體層次，除了打造絕美裝置藝術，也喚起老一輩民眾對牽罟時期美好回憶。

新工處表示，石門公一公園目前正在進行細部規畫設計，未來會配合工程施作，一併改善周邊老梅路的道路品質與新設人行道，此外配合未來公園景觀亮點，交通部北觀處已將石門公一公園納入自行車環島1-1多元路線範疇。