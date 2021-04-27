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大巨蛋鈦板反光上漆「落漆」 議會：改善前不發使用執照

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
大巨蛋因屋頂鈦板反光，影響光復國小學生與周遭用路人視線，遠雄試圖解決光害問題，然而漆面不到半年就開始斑駁脫落。圖／許淑華辦公室提供
大巨蛋因屋頂鈦板反光，影響光復國小學生與周遭用路人視線，遠雄試圖解決光害問題，然而漆面不到半年就開始斑駁脫落。圖／許淑華辦公室提供

台北大巨蛋在2020年8月7日正式復工，預計於明年3月完工，相關的爭議仍然持續，其中蛋體屋頂鈦板反光，造成鄰近民眾飽受光害刺眼之苦，大巨蛋採取在鈦板塗漆降低反光，不到半年的時間，且施作工程尚未完成，竟已開始脫漆，今日台北市議會教育委員會決定，大巨蛋鈦板光害未解決，市府不得發放使用執照。

2019年議員接獲大巨蛋周邊國小及居民陳情，蛋體屋頂鈦板反光，造成周邊光復國小、松菸文創園區的辦公大樓、光復南路與忠孝東路等重要幹道上的用路人，受到光害刺眼，甚至對行車安全造成疑慮，隨後大巨蛋採取在鈦板塗漆降低反光，但不到半年的時間，且施作工程尚未完成，竟已開始脫漆。

陳世浩表示，該塗料經過測試可減少六成的反光問題，由於大巨蛋屋頂面積大，屋頂鈦板塗漆分為六階段，在約完成75%，實施到第四階段時，發現較早施作的部分出現脫漆，目前已停工，並請遠雄尋求學術單位，找出脫漆原因和解決方式。至於，是否要更換屋頂，陳世浩表示，BOT案市府僅能督促遠雄，沒有強制力。

議員許淑華質疑，工程即將完工，卻說鈦板反光還沒解決，依照台灣天氣，梅雨季過後陽光照射強烈，質疑市府縱容遠雄，從頭到尾放水到現在。

另外，議員戴錫欽指出，外傳有其他業者將入主大巨蛋，市府是否有轉讓規定，陳世浩表示，在興建期間遠雄持股股權不得少於2成，但在營運期間並未特別限制，僅需向要跟市府報備即可。戴則質疑，市府無法干預非常不合理。

最後，台北市議會教育委員會決定，鈦板反光未解決，市府不得發放使用執照，且大巨蛋應在一個月內提出書面報告，說明將如何改善反光問題與經營期間股權轉讓規定。

大巨蛋 北市 許淑華

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