富基漁港成立重機驛站 侯友宜：享美麗海景但別轟隆隆

新北市政府在富基漁港打造重機驛站，市長侯友宜說，讓機車好手在北海岸騎乘累的時候可以到富基漁港，有無敵超美的海景，還可以來吃最好吃的海產，愛上這個北台灣最美的石門。

漁港建設的精進，利用漁港港區內邊邊角角的閒置空間，髒亂的環境加以改善與綠美化，規畫一處位在漁港內的重機驛站平台，平台基座同時兼具擋浪功能，友善重機車友。

侯友宜說，富基漁港是我們全台灣北端最美麗的漁港，不但有富貴角燈塔、綠石槽也有風箏公園，所以這個地方有無敵海景，在荒廢許久後重新打造，剛好可以提供給沿線的重機車手一個休憩的好地方。但他也提醒，排氣管不能轟隆隆叫，注意環保。

侯友宜表示，「嗨漁港」多元文化除了有重機驛站以外，會辦很多的時尚趴以及讓很多文化傳統藝術結合漁港一起帶動漁港的觀光經濟，像萬里蟹已經是品牌化，其實富基漁港所產的也是萬里蟹，所以不但漁獲新鮮以外，漁港重新彩繪、重新改造讓它多元文化，也就是現在嗨漁港，讓嗨漁港成為新北市漁港最吸引觀光、最吸引旅客來到這裡的好地方。

富基漁港多處特色打卡景點，建構多功能突堤碼頭，具有藝文展演、辦趴及觀賞夕陽落日餘暉無敵海景的最佳廣場，富基魚貨直銷中心以墨西哥帽造型屋頂，建物風格獨特超吸睛，新鮮現撈海產更是老饕最愛，讓富基漁港更多元，顛覆大家對富基漁港的想像。