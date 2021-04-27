新北文資教育前進校園 林家花園看古裝版「西城故事」

新北市文化局首度與11所學校合作，走進校園推廣文化資產，並前往偏鄉學校示演北管和布袋戲，同步在國定古蹟林本源園邸舉辦系列展演活動，邀請學童近距離欣賞文化資產之美。

新北市副市長謝政達表示，文化資產或多或少應其高度專業性，而與大眾產生距離。為讓學童對在地文資不再感到陌生，今年首次與板橋、土城、樹林、三重、三芝、金山、坪林、林口、新店、萬里與烏來區學校合作，更特別前進新北偏遠的烏來福山國小，希望將珍貴的文化資產與傳統藝術引進校園，持續挖掘學校周邊的文資小故事。

文化局表示，新北市指定登錄的有形文化資產計196處、無形文化資產計51件。除了走入校園推廣文化資產，同時也邀請6所學校專車接送走進古蹟，欣賞傳統工藝聯展及京胡、布袋戲等演出。另外，位於府中古城區的林家花園還特別推出沉浸式劇場《西城故事》，邀請板橋中山國小3個班級師生搶先體驗。

《西城故事》是Happy ending版本的《羅密歐與朱麗葉》，背景移至18世紀中期的漳泉械鬥，融合林家故事並以現代話劇模式的演出，邀請觀眾在表演者的帶領之下遊走於園內各個景點，挑戰古蹟感官新體驗。