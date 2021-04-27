老梅綠石槽12處畫作新亮點 結合繪本、電子書網紅搶拍

電通行銷傳播集團(dentsu)今天在新北市石門區老梅里啟動一座有故事的多媒體繪本城，這是由電通1000多名員工與老梅國小生、社區居民、插畫家花4年才完工，翻轉老梅給人的印象，遊客可以從海邊、公站、或老梅國小前往社區探索，有12幅彩繪牆面，把繪本的畫面與故事情節搬上社區牆面，透過繪本、電子書、社群平台，讓民眾感受孩子們的純真創作。

這座有故事的多媒體繪本城鎮，從序幕的敢夢，接著是改變、前進、互動、勇敢、熱切、友善、實現、成真，到最終章，讓老梅社區更具朝氣與生命力。創作繪本不僅能夠讓師生關心社區文化，也能夠聯繫彼此心靈、情感，以及激盪創意。從一開始的「話」說老梅故事，到「畫」出老梅的美麗，極有意義。

電通行銷傳播集團執行長唐心慧說，老梅國小結合閱讀教學及視覺藝術課程，帶領孩子創作繪本，並外聘藝術家走進教室協同藝文老師，引導學童認識繪本、探索家鄉，把家鄉故事繪製成動人篇幅，令人激賞。感謝市政府接棒後續維護工作，電通不會離開，會繼續與社區、學校、市府團隊合作。

侯友宜參加啟動儀式致詞表示，電通行銷傳播集團秉持企業社會責任精神，結合公部門、社區、學校改造台灣最北端的老梅社區，令他感動又感恩。4年來，帶領學童追求夢想，透過繪本述說自己的家鄉故事，現在的老梅社區已經變得不一樣。

電通行銷傳播集團投入大量人力與資源，從民國107年展開「啟飛吧！小梅」4年計畫。今年把所有繪本的畫面與故事情節搬上社區牆面，透過繪本、電子書、社群平台，讓民眾感受孩子們的純真創作。