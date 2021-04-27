大巨蛋反光問題 議員要求解決前不得發使照

大巨蛋屋頂鈦板反光造成光害，台北市議會教育委員會今天要求體育局說明解決方法，體育局長李再立表示，仍在想辦法解決，委員會最後要求市府在問題解決前不得核發使用執照。

大巨蛋因屋頂鈦板反光，影響光復國小學生與周遭用路人視線，造成光害問題。遠雄去年5月在鈦板塗漆試圖解決光害，然而漆面不到半年就開始斑駁脫落。

台北市體育局長李再立今天列席市議會教育委員會進行工作報告，議員許淑華要求體育局對此問題提出解決方法與具體時程。

許淑華說，夏天就要到了，大巨蛋的光害問題到底還要多少時間才能解決，市府根本是縱容遠雄。

李再立表示，市府不會縱容遠雄，這是台灣第一個以鈦板為屋頂的巨蛋，以前沒有人在鈦板上刷過油漆，在塗漆之前有經過2000小時測試，覺得沒問題才開始動工，目前還在找出原因與解決方法。

李再立強調，大巨蛋造成光害困擾是事實，但這個問題並不是違法，至於要多久可以解決、怎麼解決，因大巨蛋是BOT案，市府對遠雄沒有強制力，只能督促，但無法壓時間。

許淑華要求體育局應有具體作為，捍衛市民權益，總不可能讓周遭學童要戴著太陽眼鏡上課；議員王閔生則說，最後解決方案恐怕變成遠雄補助學童買太陽眼鏡。

李再立說，因為鈦板會氧化，5年後反光度就會下降50%，但市府當然不希望是這個樣子，所以一直在想辦法解決。

大巨蛋預計明年3月底完工，委員會最後決議要求鈦板光害問題解決之前市府不得核發大巨蛋使用執照。

此外，議員戴錫欽要求體育局說明大巨蛋營運權轉移的規定，台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩表示，大巨蛋興建期，遠雄須保有50%股權；營運期間則無限制，僅轉讓時須向市府報備。