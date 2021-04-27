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柯文哲用歲計賸餘還債 議員：卸任時「祖產」剛好用光

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市主計處上午至議會進行工作報告。記者楊正海／攝影
台北市主計處上午至議會進行工作報告。記者楊正海／攝影

北市的歲計賸餘，市長柯文哲在104年上任時，前市長郝龍斌留下313億，台北市主計處上午至議會進行工作報告時，議員苗博雅指出，柯文哲歷年使用歲計賸餘，包括還債，預計今年使用169億後，剩下166億，以這速度，柯文哲卸任時，市府歲計賸餘剛好用完。主計處長鄭瑞成笑而不答，坦言「沒這麼多可用」，但111年度夠用。

苗博雅說，這幾年歲入歲出需要的融資調度，都用以前的歲計賸餘來做，之前柯文哲選連任時，市府對於外界批評市長用歲計賸餘來還債的說法，認為是群魔亂舞、是錯的，但現在呢？柯文哲市長用歲計賸餘來還債，表示市府現在也在群魔亂舞？

鄭瑞成說，這6年的歲計賸餘數字，104年開始，用了51億，105年用61億、106年用135億、107年用181億、108年 用119億，109年用了107億，今年已經用169億。

對於使用歲計賸餘是為了避免舉債？鄭瑞成說。多少會用些歲計賸餘，來補歲入歲出的差短，也用來債務還本。被問到歲計賸餘現在剩下多少？鄭瑞成說，今年109底決算後，剩下336億，但110年預計要用169億，扣掉後剩下166億，將做為111年度的歲計賸餘。

苗博雅說，若歲計賸餘在柯市長卸任後，剛好用的差不多，下任市長該怎麼面對這樣局面？過去不管藍綠市長，包括郝龍斌、阿扁、馬英九等，都沒有把歲計賸餘這樣用到下一任市長「沒有祖產」，這件事成就柯文哲個人還債美名。且一定要把祖產拿去還債？就一定好棒棒？這種太片面討論，恐讓政府財政政策，不自覺走向太過保守，讓台北市走向錯失發展的機會。

鄭瑞成坦言，歲計賸餘會沒那麼多可以用，但110、111年還是夠用。財政局長陳家蓁指出，相較以前的年度，市府在這幾年，該做的公共建設還是有做，歲出部分，該編的預算都還是有編。

柯文哲 苗博雅 北市

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