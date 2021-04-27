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深耕基層足球 女議員戴瑋姍下場踢球：盼新北站上國際
由新北市體育總會足球委員會舉辦新北市校園巡迴推廣足球活動邁入第3年，今日來到板橋文德國小，吸引破千位在校生參與。兼任新北足委會委員的美女議員戴瑋姍表示，希望藉由巡迴推廣活動，讓新北市足球教學接軌國際。
新北市校園巡迴推廣足球活動自2019年首辦以來，已有數千名小朋友共襄盛舉，去年更跨界至桃園，今年則前進板橋文德國小，進行單日7梯次活動，總計破千名小朋友參與教學活動。
戴瑋姍指出，板橋看似資源充足，但人均資源相對較低，要從多元推廣開始，搭配逐年辦理的足球推廣活動，讓學生參與足球運動風氣能提升。
新北足委會表示，透過專業教練開設課程讓小朋友參與，從小培養孩童運動習慣，期許能讓新北成為國內推行運動的領頭羊。
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