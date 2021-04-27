深耕基層足球 女議員戴瑋姍下場踢球：盼新北站上國際

湳仔庄是個福佬客家庄，以江姓客家人居住為主，近年來受到都更威脅，原本古老的庄頭已在時代變遷中逐漸替換成現代鋼筋水泥建築，也發展出著名的湳雅夜市。庄頭中富含文史價值的地方，僅剩湳仔福興宮和江家古厝而已，如今再面臨都更計畫，文化資產和夜市生意都大受影響。

2021-04-27 11:09