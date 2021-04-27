太魯閣現場尋生「蹟」...三隻搜救犬赤腳踩瓦礫 嗅希望

太魯閣事故釀嚴重死傷，加上火車撞進隧道，災難現場空間狹隘、燈光灰暗，讓救援任務更加困難。第一時間為確認是否仍有生還者，新北市消防局此次出動搜救犬「貝塔」、「Amei」、「浩克」，以靈敏嗅覺、機動性高深入搜索。要成為一隻專業搜救犬不容易，除了要服從領犬員，還得保持高度動能及高穩定性，才能在混亂災難現場中，發揮最大救災能量。

搜救犬於現場發現疑似受困者，會於該地吠叫做標註，並由現場救災人員評估救援。擁有11年領犬員經驗、新北市消防局領犬員羅浩芳，曾參與台南大地震搜救任務，當年帶搜救犬「Ysa」赴現場救災。她回憶，地震讓兩棟大樓倒疊在一起，下方大樓已遭壓扁，「Ysa」在上方大樓搜索，於一定點不斷吠叫，但礙於尚未搜索完畢，無法動用重型機具挖掘，3天後出動大型機具，的確於該點發現一名剛離世的小女孩。她分享國外案例，曾有搜救犬成功找到女性生還者，該生還者康復後受訪、與搜救犬同框，紀錄搜救犬挽救寶貴性命的一刻。

每1隻搜救犬搭配1位領犬員，平時訓練項目包括服從、瓦礫堆搜尋、廣域搜尋，或給予水平梯、移動平台、長隧道或軌道穿越、寶特瓶路等奇特地形做訓練，也會模擬捷運車廂、直升機等各式情境，若事故現場屬特殊情況，仍可隨機調整搜索策略，像是太魯閣事故中，從鐵軌下方鑽入、利用水平梯爬上變形火車頂部，快速辨別是否有生還跡象。搜救犬依等級訓練、滿2歲才可報考國際搜救犬組織（IRO）認證，至少訓練3年以上才可出勤。

培養搜救犬不容易，新北市消防局控犬員陳柏村指出，多以活潑、愛吃、愛玩的幼犬培養起，也要有體格強健、親近人類、嗅覺靈敏等條件。羅浩芳表示，搜救犬訓練屬於「少量多餐」，目前新北市犬隊有10隻搜救犬，每天12小時內，以訓練5分鐘、休息10分鐘頻率，運用牠們特別調皮搗蛋、破壞力極強的「過動特性」，將狗狗「愛玩」轉介成與人互動，不斷訓練累積自信心，尤其膽子大、會主動探索，最能勝任搜救犬工作。

為了更靈敏尋找生還者，搜救犬執勤時不穿任何衣物鞋子，搜救犬本身擁有極高耐受性，陳柏村提及，有次山難搜索任務中，「光」、「雪」2隻搜救犬全程參與長達8小時山區救援，搜救犬的腳被刺藤刺傷，四隻腳早已血跡斑斑，大量運動下吐舌散熱，舌頭、耳朵也被刮傷，仍奮力搜尋受困民眾。羅浩芳表示，狗的痛感神經不像人敏銳，容易忽略傷口，領犬員必須隨時注意搜救犬狀態，若受傷會要狗停止搜索。