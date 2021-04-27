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華航機師染疫衝擊台科大等校 侯友宜：從嚴面對

中央社 / 新北27日電

台科大等校今天宣布即起遠距教學至5月3日。新北市長侯友宜說，新北在台北跟桃園中間，雖然目前足跡並未到新北，但一定會做好詳細疫調，超前部署、從嚴面對。

台灣科技大學65名師生曾和武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診華航機師參與同場清真寺活動，台科大等校宣布即起遠距教學至5月3日。

新北市長侯友宜今天上午到石門區參加富基漁港重機驛站完工啟用典禮，他會後接受媒體聯訪表示，這次華航機師染疫所帶來的衝擊，要謹慎嚴肅的面對，新北剛好在台北跟桃園中間，雖然目前足跡並沒有到新北市，但一定會做好詳細疫調。

侯友宜說，只要在學校中發現類似狀況，也會採取立即停課、停班來面對，希望防疫能做到滴水不漏。

他隨即又補充強調，針對這一波，新北市採取很多的列管追蹤和採檢，配合中央一起，只要達到一定程度，該採取更嚴格措施，新北市一定超前部署；鼓勵大家多打疫苗，保護自己也保護別人。

侯友宜 機師

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