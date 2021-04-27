新北漏水率全台最低 侯友宜：不要美化數據

新北近5年800mm大口徑管線破管就有35件，今年目前也有2件，不過台水第12區管理處指出，新北市的漏水率為8.05%為六都、全台最低。新北市長侯友宜則說，他時常接獲到漏水反應，希望不要美化數據。台水指出，漏水率根據國際水協方式計算，會虛心檢討。

新北大口徑水管破管主要為老化變質與荷重振動為主，今年新北2件大口徑破管則受氣溫驟降，導致板橋民生路、樹林大安路破管；另外口徑100mm水管漏水則以新莊106件、板橋98件最多，是新北漏水熱區。

台水第12區管理處長邱憲龍說，破管熱區未來納入優先汰換管線計畫，這是降漏治本手段，去年以汰換28件大口徑、40件小口共，總計經費為10.26億元。今年預計汰換大口徑24件、小口徑35件，預計經費也是10.3億元。

邱憲龍表示，台水供應新北10個行政區每天約85萬噸用水，去年底北水支援最大用水81萬噸，目前以定壓方式擴大供水區，由於持續汰換管線、控制水壓，也讓去年1月到3月破管件數從110件，降到今年同期的86件。

侯友宜指出，他常接獲災害應變中心反應漏水問題，但台水卻說新北漏水率為六都最低，就怕數據是自欺欺人，應把正正漏水數據算出並加以改善。邱憲龍則說，根據國際水協方式核實計算，雖沒辦法顯示在地漏水，處內會再詳實檢討。

侯友宜也說，去年編列10.26億元汰換大口徑長度6.2公里、小口徑47.7公里，今年換多少還不清楚，但明年開始的後3年，台水編列近31億元，3年才預計汰換大口徑6.8公里、小口徑121.1公里，預算跟汰換長度不符比例。

邱憲龍說，小口徑汰換速度快，但大口徑等幹管部分，涉及都會區沒有替代管線，若汰換會影響供水，要等到備援管線建置後，大管線才可以逐步推動，過去是剛好遇到破管就順勢汰換。