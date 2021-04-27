十三行博物館辦考古生活節 邀民眾體驗搭建史前住屋

勞動節連假將至，新北市立十三行博物館在5月1日、2日推出「新北考古生活節」，帶民眾學習原始的製作工法，親手打造史前風格玉飾、陶器以及樹皮布，體驗成為史前玉匠、陶匠及建築師傅，現場還有多場音樂、舞蹈、戲劇表演，以及文創市集與美食攤位，民眾可趁假日來舒活筋骨，感受動手做的樂趣。

十三行博物館與中原大學設計學院原住民專班、國立陽明交通大學建築所、台灣義築協會跨界合作，規劃「聚落共築」活動，結合學術理論、傳統技法與創意設計，讓參與民眾能夠利用木材、竹子、茅草及樹葉，在新北考古公園的大草地上以古老的繩箍、卡榫等固定方式，搭建屬於自己涼亭、獵寮或簡易家屋，集體創作出史前風格的「快閃地景」。

館長柏麗梅表示，現代人生活太便利，想吃什麼、穿什麼、用什麼只要上網點一下就可以馬上得到，但同時也失去了許多祖先傳下來的生活智慧。不妨利用這個難得的假期，來考古生活節舒活筋骨，感受一下動手做的樂趣。

館方表示，今年邀請到FOCA福爾摩沙馬戲團、Swing Taiwan社交舞與搖擺舞學校、空空把西非擊鼓樂團、曼丁身體劇場、壞鞋子舞蹈劇場等知名藝術團隊，配合考古主題，其中幾組團隊還會化身為歷史時期與史前時期的「古人」，表演場地不只限於主舞台上，演員、舞蹈家與樂手們還會不經意地現身在體驗攤位區及聚落區現身，打破觀眾與表演者的界線。