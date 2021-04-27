快訊

徐旭東長考1個月拍板 「起家店」遠百寶慶店將「打掉重建」

台大、台師大也有學生接觸染疫機師 曾赴清真寺者改遠距教學

聽新聞
test
0:00 / 0:00

十三行博物館辦考古生活節 邀民眾體驗搭建史前住屋

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市立十三行博物館在5月1日、2日推出「新北考古生活節」，帶民眾學習原始的製作工法，親手打造史前風格玉飾、陶器以及樹皮布。圖／十三行博物館提供
新北市立十三行博物館在5月1日、2日推出「新北考古生活節」，帶民眾學習原始的製作工法，親手打造史前風格玉飾、陶器以及樹皮布。圖／十三行博物館提供

勞動節連假將至，新北市立十三行博物館在5月1日、2日推出「新北考古生活節」，帶民眾學習原始的製作工法，親手打造史前風格玉飾、陶器以及樹皮布，體驗成為史前玉匠、陶匠及建築師傅，現場還有多場音樂、舞蹈、戲劇表演，以及文創市集與美食攤位，民眾可趁假日來舒活筋骨，感受動手做的樂趣。

十三行博物館與中原大學設計學院原住民專班、國立陽明交通大學建築所、台灣義築協會跨界合作，規劃「聚落共築」活動，結合學術理論、傳統技法與創意設計，讓參與民眾能夠利用木材、竹子、茅草及樹葉，在新北考古公園的大草地上以古老的繩箍、卡榫等固定方式，搭建屬於自己涼亭、獵寮或簡易家屋，集體創作出史前風格的「快閃地景」。

館長柏麗梅表示，現代人生活太便利，想吃什麼、穿什麼、用什麼只要上網點一下就可以馬上得到，但同時也失去了許多祖先傳下來的生活智慧。不妨利用這個難得的假期，來考古生活節舒活筋骨，感受一下動手做的樂趣。

館方表示，今年邀請到FOCA福爾摩沙馬戲團、Swing Taiwan社交舞與搖擺舞學校、空空把西非擊鼓樂團、曼丁身體劇場、壞鞋子舞蹈劇場等知名藝術團隊，配合考古主題，其中幾組團隊還會化身為歷史時期與史前時期的「古人」，表演場地不只限於主舞台上，演員、舞蹈家與樂手們還會不經意地現身在體驗攤位區及聚落區現身，打破觀眾與表演者的界線。

館方提醒，體驗活動皆採現場報名及隨到隨玩制，捷運關渡站及蘆洲站亦設有免費接駁專車，歡迎民眾多加利用。

新北市立十三行博物館在5月1日、2日推出「新北考古生活節」，帶民眾學習原始的製作工法，親手打造史前風格玉飾、陶器以及樹皮布。圖／十三行博物館提供
新北市立十三行博物館在5月1日、2日推出「新北考古生活節」，帶民眾學習原始的製作工法，親手打造史前風格玉飾、陶器以及樹皮布。圖／十三行博物館提供

考古 劇場

延伸閱讀

《尚氣》男主「黑歷史」被考古 等等我是不是在PPT上看過你？

山西北白鵝墓地出土5件「貓爪金飾」 網友笑稱：最萌文物

陝西漢墓出土罕見大型陶倉還裝滿小米 網驚：吃了能成仙

三國東吳名將丁奉陪葬文物首展出 儀仗隊陶俑見證生前極高地位

相關新聞

台鐵邊坡疑有不穩定徵兆 新北有6處

台鐵邊坡安全備受重視，新北轄內目前有6處邊坡為A、B級，出現有疑似不穩定徵兆，但部分整治工程因臨軌工程全面停工而中斷，新...

淡水古蹟博物館慶荷蘭國王節 身著橙色入場免費拿好禮

新北市立淡水古蹟博物館與荷蘭在台辦事處於今日起至5月2日將共同歡慶「荷蘭國王節（Koningsdag）」，淡古館員們則是...

240年湳仔福興宮都更遷廟 見證板橋城外庄頭史

湳仔庄是個福佬客家庄，以江姓客家人居住為主，近年來受到都更威脅，原本古老的庄頭已在時代變遷中逐漸替換成現代鋼筋水泥建築，也發展出著名的湳雅夜市。庄頭中富含文史價值的地方，僅剩湳仔福興宮和江家古厝而已，如今再面臨都更計畫，文化資產和夜市生意都大受影響。

新北漏水率全台最低 侯友宜：不要美化數據

新北近5年800mm大口徑管線破管就有35件，今年目前也有2件，不過台水第12區管理處指出，新北市的漏水率為8.05%為...

十三行博物館辦考古生活節 邀民眾體驗搭建史前住屋

勞動節連假將至，新北市立十三行博物館在5月1日、2日推出「新北考古生活節」，帶民眾學習原始的製作工法，親手打造史前風格玉...

北市免費到宅指導照護技巧 4年服務逾2000個家庭

截至今年2月止，台北市65歲以上老年人口比例已經高達19.22%，北市勞動局勞動力重建運用處為使被看護人獲得更好照顧，連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。