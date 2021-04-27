台鐵邊坡疑有不穩定徵兆 新北有6處

台鐵邊坡安全備受重視，新北轄內目前有6處邊坡為A、B級，出現有疑似不穩定徵兆，但部分整治工程因臨軌工程全面停工而中斷，新北市長侯友宜今在新北道安會報要求，台鐵要注意停工期間工地安全。另外新北4處邊坡預警系統預計明年才完成遭質疑太慢，台鐵指出，若優先完成就會先啟用。

台鐵瑞芳至猴硐間邊坡去年發生嚴重崩塌，這月初又發生太魯閣號撞車事件，新北要求台鐵盤點新北轄內邊坡安全，不過日前卻發生工人跨軌撞上太魯閣號，導致台鐵宣布，全台204件臨軌工程特檢改善，辦理完成後始得一一復工。

台鐵指出，新北轄內由北工處負責的B級邊坡為樹林山佳火車站北邊的山佳隧道北口處，宜蘭工務段負責的福隆車站南側、北側、雙溪至貢寮、瑞芳為B級邊坡，瑞芳至猴硐間邊坡則為A級邊坡；5處邊坡改善工程停工中、1處發包中。

侯友宜指出，平常道路維修都有維養、安全計畫，但台鐵施工地方政府有責任了解，台鐵局應與交通局的高層建立對口，未來工程施作都要通報新北，就像核電廠也須通報新北，這是安全問題。

侯友宜也說，施工期間有工人監控安全，停工也須有人監控，另也儘速復工提升邊坡安全。台鐵指出，4處停工的邊坡工程有迫切性搶修，已根據工程會建議做好安全改善，若沒有問題就會優先復工。

另外台鐵的鐵路行車安全改善6年計畫中，有設置邊坡預警系統，新北轄內系統4月底提送報告書，細部核定後開始施工。侯友宜認為，新北4處預警系統預估明年才完工，建設時間太久，應按危險程度安排工序。