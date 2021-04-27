今天月亮比較大 超級月亮晚間登場

台北市立天文館表示，今年第一次「超級月亮」今晚登場，因月球距離地球比平時近7%，不僅看起來較大，亮度更增加約15%，邀請民眾一起欣賞。

台北市立天文科學教育館表示，月球將在今天晚間11時22分繞行至最靠近地球「近地點」，由於與地球的距離比平常的滿月減少約7%，看起來就會比較大，亮度也增加約15%，因此被稱為「超級月亮」。

天文館說明，月球是以橢圓形的軌道繞行地球公轉，每次滿月時與地球的距離都不同，距離較近時從地球上看來的面積就會較大、比較亮；而超級月亮是近年來西方非天文專業的流行術語，是指發生在近地點附近的新月或滿月，但在天文學上並無嚴格定義。

天文館預告，5月26日的滿月同樣屬於超級月亮，且與地球的距離更近，是全年最大的滿月，還會在傍晚、太陽剛下山時發生月全食奇景，月全食發生的角度位置低，太陽光經過大氣層時散射，滿月就會變成紅色，因此又稱作「紅月」。

天文館表示，5月26日的月全食整個過程約3小時就結束，建議民眾朝向東南方天空、視野開闊的地方觀測。上一次滿月的超級月亮適逢月全食已是3年前，下一次則要再等2年，到時候天文館會進行直播與觀測活動。