北市免費到宅指導照護技巧 4年服務逾2000個家庭

截至今年2月止，台北市65歲以上老年人口比例已經高達19.22%，北市勞動局勞動力重建運用處為使被看護人獲得更好照顧，連續4年推動「聘用外籍看護工雇主安心計畫」，安排專業護理師及雙語通譯人員到宅服務，並依照被照顧者的健康狀況，指導外籍看護工照護技能，迄今已服務2012個家庭。

勞動局長陳信瑜表示，外籍看護到宅指導服務，是由護理師、職能治療師及翻譯人員等專業團隊所進行，過去曾有一案例，一名81歲的阿公曾任公司董事長，退休後經常走路跌倒、不願外出、無故發脾氣，甚至開始忘記家人名字，子女及外籍看護對於照顧問題一籌莫展，尤其外籍看護語言不通，造成另一種照顧壓力。

隨著重建處團隊到宅指導看護，並探索阿公喜好，發現阿公過去是攝影高手，還大方分享以前拍的照片，因此團隊邀請阿公到戶外中庭拍照，並建議外籍看護與家屬安排長輩日活動，結合攝影還能鼓勵阿公出外做不同活動或社交，並把相片洗出來整理成冊，讓阿公可懷舊也能提升認知延緩退化。

陳信瑜說，移工是不少家庭照護長者的主力，市府近年舉辦許多移工專業照顧課程及活動，協助聘雇移工家庭使用長照的資源，連結外部資源、給予移工情緒支持。