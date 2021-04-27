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搭上哥吉拉熱潮 新北華中橋下恐龍園區大翻新
電影《哥吉拉大戰金剛》席捲全球，新北市趁著這股熱潮，翻新在中和華中橋下恐龍園區，將恐龍公仔重新彩繪，並補繪3D立體彩繪牆。高灘處表示，藉由今年恐龍園區整修，希望給民眾煥然一新的視覺體驗。
新北市2014年在華中橋下推出3D立體彩繪後，2018年加碼設計恐龍園區展出至今，包含小暴龍、三角龍、小劍龍、恐龍蛋、翼龍等彩繪藝術，3D立體牆也呼應恐龍主題，製造恐龍彷彿從畫中跳出般的意象。
彩繪裝置藝術難免因民眾合照觸摸而受損，高灘處今年為恐龍園區整修，重新為所有恐龍公仔上色、補繪3D立體牆，目前皆已補畫完成。
高灘處呼籲，民眾要發揮公德心，在戶外的公共藝術裝置要大家共同守護，和恐龍拍照時請溫柔觸摸、不要攀爬，才能長期維護園區品質。
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