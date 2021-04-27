用路人留意 北市環保局5月3日起凌晨 9座高架道路清疏

台北市環保局從5月3日到6月30日，於凌晨0時至6時，執行北市9座高架道路洩水孔清疏作業，為維護清潔隊工作人員安全，除作業時封閉車道外，也比照高速公路局的作法會出動緩撞車加強防護。

環保局提醒，行經高架道路之用路人，注意作業期間小心駕駛，遵守現場交通管制及注意CMS路況資訊，確保行車安全。

環保局表示，為確保高架道路排水通暢，避免砂土、垃圾阻塞洩水孔影響排水功能，除平時巡查作業外，環保局每年針對北市9座高架道路洩水孔，於車流量少凌晨時段進行2次專案性全面清疏作業。

環保局提到，因於高架道路上執行作業，將封閉作業路段之內外側車道，擺設交通錐、閃爆燈及LED顯示板警戒車輛等警示裝備，更出動斥資百萬，比照高速公路局所使用之緩撞車輛，該車輛可有效吸收撞擊動能，保護工作區域人員及機具安全，避免遭受車輛撞擊，及減緩撞擊車輛內人員傷害，對於作業同仁及用路人的生命安全，提供最大的保護效果。