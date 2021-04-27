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陳時中回不要太不滿 黃珊珊：保衛市民 不能一問三不知

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
黃珊珊今受訪說，「我沒有不滿，是覺得不能理解」。台北市身為地方政府，總不能一問三不知，不是什麼滿不滿意，而是要做到保衛市民的安全。圖／北市媒體事務組提供
黃珊珊今受訪說，「我沒有不滿，是覺得不能理解」。台北市身為地方政府，總不能一問三不知，不是什麼滿不滿意，而是要做到保衛市民的安全。圖／北市媒體事務組提供

3名印尼籍確診案例4月16日參加台北清真寺活動，現場多達400人，其中包含65名台灣科技大學學生，台北市副市長黃珊珊昨不滿表示，北市疫調應由衛生局處理，但至今未曾接獲中央通知，陳時中昨也回應，「請副市長不要太不滿」。黃珊珊今受訪說，「我沒有不滿，是覺得不能理解」。台北市身為地方政府，總不能一問三不知，不是什麼滿不滿意，而是要做到保衛市民的安全。

黃珊珊今受訪表示，防疫相關資訊應由中央與地方一起合作，但需資訊完整一起掌握，若部長陳時中認為有些傳染性低、或自主健康管理就可以，北市府還是會擔心像當時的俄羅斯芭蕾舞團，若不是北市府堅持，當時就可能已經上台演出。

黃珊珊說，台北市身為地方政府，總不能一問三不知。未來防疫有任何需要，台北市畢竟是可以協助防疫的地方，中央若將資訊完整提供，才能將防疫做好，「不是什麼滿不滿意，而是要做到保衛市民的安全，不是我個人的情緒而已。」

至於昨表達地方政府的不滿後，中央是否有給回覆？黃珊珊說，北市府也已請台科大提供名單，之前請民政局向清真寺要名單，這是地方政府的責任，因北市府還是要了解自主健康管理的人員，需要後續追蹤與關懷。

對於陳時中說，資訊都在網路上？黃珊珊也嗆，中央發現機師來清真寺，清真寺通報北市府就是那幾個人，但清真寺這麼多人，若中央放在網站上，北市府就不需要問中央了。

另外，北市府5月16日即將舉辦的台北開齋節活動，黃珊珊表示，還是新常態、朝舉辦方向辦理，但若疫情有擴散狀況，還是隨時調整，會維持原來市民正常生活，活動不會完全取消，嚴重的話，才可能會取消。

北市 黃珊珊 清真寺

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