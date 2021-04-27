快訊

警局長證實黑衣人闖松山分局影片被刪 正副所長依滅證罪送辦

65名師生和染疫機師接觸 台科大：全校改採遠距授課至5月3日

聽新聞
test
0:00 / 0:00

淡水古蹟博物館慶荷蘭國王節 身著橙色入場免費拿好禮

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
淡水古蹟博物館辦活動，館員特別替亞洲總督Antonio van Diemen的雕像戴上帽子、穿上披風，打個領結，造型吸睛。圖／淡水古蹟博物館提供
淡水古蹟博物館辦活動，館員特別替亞洲總督Antonio van Diemen的雕像戴上帽子、穿上披風，打個領結，造型吸睛。圖／淡水古蹟博物館提供

新北市立淡水古蹟博物館荷蘭在台辦事處於今日起至5月2日將共同歡慶「荷蘭國王節（Koningsdag）」，淡古館員們則是發揮創意，利用一些日常用品，把在淡水紅毛城主堡內唯一的荷蘭人，亞洲總督Antonio van Diemen的雕像戴上帽子、穿上披風，打上大領結，橘通通的造形應景又吸睛，吸引許多民眾拍照打卡，且民眾只要身著橙色衣物入館，還可免費兌換限量好禮。

每年4月27日是荷蘭國王的生日，人民會以代表荷蘭的橘色進行佈置或辦理慶典活動，也會打扮全身橘去參加派對。淡水古蹟博物館特別舉辦活動，歡應國王節，要讓親子一起來感受歡樂氣氛。

淡古館長黃麗鈴表示，1628年西班牙在淡水興建「聖多明哥城（Fort San Domingo）」，1642年由荷蘭人重建新城，並以總督的名字命名為「安東尼堡（Fort Antonio）」，另因曾稱荷蘭人為「紅毛」，因此也叫紅毛城。由於與荷蘭很有淵源，所以特別與荷蘭在台辦事處合作，讓無法出國的人在淡水紅毛城就能感受荷蘭國王節的歡樂氣氛，希望透過跨單位的推廣活動，讓大家在特色節慶中認識更多有關古蹟的歷史故事，寓教於樂。

淡古館指出，民眾只要在活動期間穿著有橘色元素的衣服、帽子、鞋子或配件等，就能到淡水紅毛城文創商品店「紅城小舖」領取1份好「橘」禮(隨機贈送）。內容物包括荷蘭在臺辦事處限定的木製疊疊樂、荷蘭標誌的鬱金香USB、肩背環保袋及本館特製的淡水紅毛城書籤椪柑冰棒，每日總共限量10份，連送6天到勞動節連假結束，歡迎有興趣的人把握機會前來共襄盛舉。

民眾只要在活動期間身著橙色衣服入場，即可免費兌換限量好禮。圖／淡水古蹟博物館提供
民眾只要在活動期間身著橙色衣服入場，即可免費兌換限量好禮。圖／淡水古蹟博物館提供

荷蘭 淡水 古蹟博物館

延伸閱讀

九庒大道公神豬祭典 特等1332斤獲金牌

淡水紅毛城慶荷蘭國王節 參訪穿戴有橘色送小禮

印度COVID-19疫情不止 荷蘭禁止客機入境

浪花滾滾！ 觀賞連綿延長的「老梅綠石槽」 前行燈塔+漁港+淡水夕陽

相關新聞

台鐵邊坡疑有不穩定徵兆 新北有6處

台鐵邊坡安全備受重視，新北轄內目前有6處邊坡為A、B級，出現有疑似不穩定徵兆，但部分整治工程因臨軌工程全面停工而中斷，新...

淡水古蹟博物館慶荷蘭國王節 身著橙色入場免費拿好禮

新北市立淡水古蹟博物館與荷蘭在台辦事處於今日起至5月2日將共同歡慶「荷蘭國王節（Koningsdag）」，淡古館員們則是...

240年湳仔福興宮都更遷廟 見證板橋城外庄頭史

湳仔庄是個福佬客家庄，以江姓客家人居住為主，近年來受到都更威脅，原本古老的庄頭已在時代變遷中逐漸替換成現代鋼筋水泥建築，也發展出著名的湳雅夜市。庄頭中富含文史價值的地方，僅剩湳仔福興宮和江家古厝而已，如今再面臨都更計畫，文化資產和夜市生意都大受影響。

北市免費到宅指導照護技巧 4年服務逾2000個家庭

截至今年2月止，台北市65歲以上老年人口比例已經高達19.22%，北市勞動局勞動力重建運用處為使被看護人獲得更好照顧，連...

搭上哥吉拉熱潮 新北華中橋下恐龍園區大翻新

電影《哥吉拉大戰金剛》席捲全球，新北市趁著這股熱潮，翻新在中和華中橋下恐龍園區，將恐龍公仔重新彩繪，並補繪3D立體彩繪牆...

用路人留意 北市環保局5月3日起凌晨 9座高架道路清疏

台北市環保局從5月3日到6月30日，於凌晨0時至6時，執行北市9座高架道路洩水孔清疏作業，為維護清潔隊工作人員安全，除作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。