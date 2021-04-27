淡水古蹟博物館慶荷蘭國王節 身著橙色入場免費拿好禮

新北市立淡水古蹟博物館與荷蘭在台辦事處於今日起至5月2日將共同歡慶「荷蘭國王節（Koningsdag）」，淡古館員們則是發揮創意，利用一些日常用品，把在淡水紅毛城主堡內唯一的荷蘭人，亞洲總督Antonio van Diemen的雕像戴上帽子、穿上披風，打上大領結，橘通通的造形應景又吸睛，吸引許多民眾拍照打卡，且民眾只要身著橙色衣物入館，還可免費兌換限量好禮。

每年4月27日是荷蘭國王的生日，人民會以代表荷蘭的橘色進行佈置或辦理慶典活動，也會打扮全身橘去參加派對。淡水古蹟博物館特別舉辦活動，歡應國王節，要讓親子一起來感受歡樂氣氛。

淡古館長黃麗鈴表示，1628年西班牙在淡水興建「聖多明哥城（Fort San Domingo）」，1642年由荷蘭人重建新城，並以總督的名字命名為「安東尼堡（Fort Antonio）」，另因曾稱荷蘭人為「紅毛」，因此也叫紅毛城。由於與荷蘭很有淵源，所以特別與荷蘭在台辦事處合作，讓無法出國的人在淡水紅毛城就能感受荷蘭國王節的歡樂氣氛，希望透過跨單位的推廣活動，讓大家在特色節慶中認識更多有關古蹟的歷史故事，寓教於樂。