聽新聞
test
0:00 / 0:00
淡水古蹟博物館慶荷蘭國王節 身著橙色入場免費拿好禮
新北市立淡水古蹟博物館與荷蘭在台辦事處於今日起至5月2日將共同歡慶「荷蘭國王節（Koningsdag）」，淡古館員們則是發揮創意，利用一些日常用品，把在淡水紅毛城主堡內唯一的荷蘭人，亞洲總督Antonio van Diemen的雕像戴上帽子、穿上披風，打上大領結，橘通通的造形應景又吸睛，吸引許多民眾拍照打卡，且民眾只要身著橙色衣物入館，還可免費兌換限量好禮。
每年4月27日是荷蘭國王的生日，人民會以代表荷蘭的橘色進行佈置或辦理慶典活動，也會打扮全身橘去參加派對。淡水古蹟博物館特別舉辦活動，歡應國王節，要讓親子一起來感受歡樂氣氛。
淡古館長黃麗鈴表示，1628年西班牙在淡水興建「聖多明哥城（Fort San Domingo）」，1642年由荷蘭人重建新城，並以總督的名字命名為「安東尼堡（Fort Antonio）」，另因曾稱荷蘭人為「紅毛」，因此也叫紅毛城。由於與荷蘭很有淵源，所以特別與荷蘭在台辦事處合作，讓無法出國的人在淡水紅毛城就能感受荷蘭國王節的歡樂氣氛，希望透過跨單位的推廣活動，讓大家在特色節慶中認識更多有關古蹟的歷史故事，寓教於樂。
淡古館指出，民眾只要在活動期間穿著有橘色元素的衣服、帽子、鞋子或配件等，就能到淡水紅毛城文創商品店「紅城小舖」領取1份好「橘」禮(隨機贈送）。內容物包括荷蘭在臺辦事處限定的木製疊疊樂、荷蘭標誌的鬱金香USB、肩背環保袋及本館特製的淡水紅毛城書籤椪柑冰棒，每日總共限量10份，連送6天到勞動節連假結束，歡迎有興趣的人把握機會前來共襄盛舉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言