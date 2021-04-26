林口東勢市場成立銀髮俱樂部3.0 設六星級中央廚房
新北市政府今日在林口東勢市場成立銀髮俱樂部，新北市長侯友宜到場參加啟用典禮時表示，新北長者逐年攀升，市府一定會好好照顧老年族群，也要特別感謝新北市議員蔡淑君動用建議款530萬爭取設置，將東勢市場打造成林口最優質的休憩場域之一。
侯友宜今到場時，特別至廚房慰問志工，感謝他們為獨居長輩提供的送餐服務，並親自下廚，為長輩們加菜。
侯友宜表示，新北市老年人口超過62萬人，每年持續以3萬至4萬速度增加，市府會持續推動里里銀髮俱樂部，並逐步提升功能。目前全市銀髮俱樂部1.0有940處，2.0到4.0有449處。
侯友宜指出，這次開設的俱樂部設有六星級的中央廚房設備及中央空廚，要特別感謝蔡淑君為民眾爭取，讓林口居民享有最棒的休憩場域。市府未來也會繼續努力，在新北設置更多銀髮俱樂部，提供長輩唱歌、泡茶、共餐、運動。
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